ସିନ୍ଦାରି: ରାଜସ୍ଥାନର ବାଲୋତ୍ରାର ସିନ୍ଦାରି ଥାନା ସୀମା ଅନ୍ତର୍ଗତ ସଦା ଗ୍ରାମ ନିକଟରେ ଏକ ମର୍ମନ୍ତୁଦ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ୪ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ଏକ ସ୍କୋର୍ପିଓ ମୁହାଁମୁହିଁ ଧକ୍କା ହେବା ଫଳରେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟିବାରୁ ଚାରି ଜଣ ବନ୍ଧୁ ଜୀବନ୍ତ ଦଗ୍ଧ ହୋଇ ଯାଇଛନ୍ତି। ବୁଧବାର ମଧ୍ୟରାତ୍ରିରେ ମେଗା ହାଇୱେରେ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା। ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି।
ଏହା ଏକ ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ ଯୋଧପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଜନିତ ଦ୍ୱିତୀୟ ବଡ଼ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା। ସୋମବାର ଦିନ ଜୈସଲମେରରେ ୫୭ ଜଣ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ନେଇ ଯାଉଥିବା ଏକ ଏସି ସ୍ଲିପର ବସ୍ରେ ନିଆଁ ଲାଗିଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ୧୯ ଜଣ ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ୧୬ ଜଣ ଗୁରୁତର ପୋଡ଼ି ଯାଇଥିଲେ। ପରେ ଚିକିତ୍ସା ସମୟରେ ଆଉ ଦୁଇଜଣ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ।
ପୁଲିସ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଗୁଡାମାଲାନିର ଦାବାଦ ଗାଁର ପାଞ୍ଚ ଜଣ ଯୁବକ କାମ ସାରି ସିନ୍ଦାରିରୁ ଘରକୁ ଫେରୁଥିବା ବେଳେ ସେମାନଙ୍କ ସ୍କର୍ପିଓ ସେମାନଙ୍କ ଗାଁ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରାୟ ୩୦ କିଲୋମିଟର ଦୂରରୁ ଆସୁଥିବା ଏକ ଟ୍ରେଲରକୁ ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲା। ଧକ୍କା ଏତେ ଭୟଙ୍କର ଥିଲା ଯେ ଧକ୍କାର କିଛି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପରେ ଉଭୟ ଗାଡ଼ିରେ ନିଆଁ ଲାଗି ଯାଇଥିଲା।
ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷଦର୍ଶୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ କିଛି ମିନିଟ୍ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ନିଆଁ ଉଭୟ ଗାଡ଼ିକୁ ଜାଳିଦେଲା। ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ ତୁରନ୍ତ ପୁଲିସ ଏବଂ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗକୁ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ। ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ଯୋଗୁ ହାଇୱେରେ ଏକ ବଡ଼ ଟ୍ରାଫିକ ଜାମ୍ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା, ପୋଡ଼ିଯାଇଥିବା ଗାଡ଼ିଗୁଡ଼ିକୁ ହଟାଇବା ପରେ ଏହାକୁ ହଟାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରାୟ ଦୁଇ ଘଣ୍ଟା ସମୟ ଲାଗିଥିଲା।