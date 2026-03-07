ତେହେରାନ୍: ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ ମଧ୍ୟରେ ଆଜି ଇରାନରେ ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଭୂମିକମ୍ପ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଛି, ଗତ ୪ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଏହା ଇରାନରେ ଦ୍ଵିତୀୟ ଭୂମିକମ୍ପ, ଯାହା ଇରାନରେ ପରମାଣୁ ପରୀକ୍ଷଣ ନେଇ କଳ୍ପନାଜଳ୍ପନାକୁ ଆହୁରି ବୃଦ୍ଧି କରିଛି। ଆଜିର ଭୂମିକମ୍ପର ତୀବ୍ରତା ରିକ୍ଟର ସ୍କେଲରେ ୪.୧ ରହିଛି। ୪ ଦିନ ପୂର୍ବେ ହୋଇଥିବା ଭୂମିକମ୍ପର ତୀବ୍ରତା ୪.୩ ଥିଲା, ଯାହାର ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଭୂମିକମ୍ପ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଭୟଭୀତ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲା ।
ଇରାନ ଓ ଆମେରିକା-ଇସ୍ରାଏଲ ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ଯୁଦ୍ଧ ଭିତରେ ଦୁଇଟି ଭୂମିକମ୍ପ ନୂତନ ବିତର୍କ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ବିଶ୍ଳେଷକମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଚାରି ଦିନରେ ଇରାନରେ ଦୁଇଟି ଭୂମିକମ୍ପ ପ୍ରାକୃତିକ ଘଟଣା, କିନ୍ତୁ କିଛି ବିଶେଷଜ୍ଞ ଏହି ଭୂମିକମ୍ପକୁ ପରମାଣୁ ପରୀକ୍ଷଣ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଯୋଡୁଛନ୍ତି। ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଇରାନ ଉପରେ ପରମାଣୁ ଅସ୍ତ୍ର ବିକଶିତ କରିବାର ଅଭିଯୋଗ ଅଛି, ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ଆମେରିକା ଓ ଇସ୍ରାଏଲ ଇରାନ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ।
ଏହା ମଧ୍ୟରେ, ଯଦି ଇରାନରେ ଭୂମିକମ୍ପ ପରମାଣୁ ପରୀକ୍ଷଣର ଫଳାଫଳ ନୁହେଁ, ତେବେ ଏହା କ''ଣ? ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ କୁହନ୍ତି ଯେ ଯେତେବେଳେ ଏକ ଭୂମିଗତ ପରମାଣୁ ପରୀକ୍ଷଣ କରାଯାଏ, ସେତେବେଳେ ଏହାର କମ୍ପନ ସାଧାରଣତଃ ୪ ତୀବ୍ରତାଠାରୁ ଅଧିକ ହୋଇଥାଏ। ଯଦିଓ ପରମାଣୁ ପରୀକ୍ଷଣ ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ବିଶ୍ବ ଇରାନର ପରମାଣୁ ଅସ୍ତ୍ର ବିକାଶ କରିବାର କ୍ଷମତାକୁ ଏଡ଼ାଇଦେଇ ପାରିବନି। ଏପରି ମଧ୍ୟ ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି ଯେ ଯଦି ଇରାନକୁ ଆହୁରି ଉସୁକାଇ ଦିଆଯାଏ, ତେବେ ସେ ପରମାଣୁ ଅସ୍ତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ସଙ୍କୋଚ କରିବ ନାହିଁ I ପରବର୍ତୀ ଧ୍ବଂସ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ବ ପାଇଁ ଭୟଙ୍କର ହେବ।