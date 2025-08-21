ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ/ଚେନ୍ନାଇ: ଏନଡିଏ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ରାଜ୍ୟପାଳ ସିପି ରାଧାକୃଷ୍ଣନଙ୍କୁ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପଦ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଘୋଷଣା କରିଛି। ଏହାର ଜବାବରେ କଂଗ୍ରେସ ନେତୃତ୍ବାଧୀନ ଇଣ୍ଡିଆ ମେଣ୍ଟ ପୂର୍ବତନ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ବିଚାରପତି ସୁଦର୍ଶନ ରେଡ୍ଡୀଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରିଛି। ୪୧ ବର୍ଷ ତଳେ କଂଗ୍ରେସ ତାମିଲନାଡୁରୁ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଦେଇଥିଲା ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତର ପ୍ରମୁଖ ଦଳ ଡିଏମକେ ସମେତ ବିରୋଧୀ ଦଳ ଏହାକୁ ବିରୋଧ କରିଥିଲେ। ସେହି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଥିଲେ ଆର. ଭେଙ୍କଟରମଣ। ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ କ୍ୟାବିନେଟରେ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ସମୟରେ କଂଗ୍ରେସ ତାଙ୍କୁ ୧ ଅଗଷ୍ଟ ୧୯୮୪ରେ ଦେଶର ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପଦ ପାଇଁ ମନୋନୀତ କରିଥିଲା।
୪୧ ବର୍ଷ ତଳେ ଯେତେବେଳେ କଂଗ୍ରେସ ଆର. ଭେଙ୍କଟରମଣଙ୍କୁ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପଦ ପାଇଁ ମନୋନୀତ କରିଥିଲା, ସେତେବେଳେ ଏଆଇଏଡିଏମ୍କେ ତାଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରିଥିଲା କିନ୍ତୁ ଡିଏମ୍କେ ତାଙ୍କୁ ବିରୋଧ କରିଥିଲା। କାରଣ ସେତେବେଳେ ଡିଏମ୍କେ ବିରୋଧୀ ଦଳର ଶିବିରରେ ଥିଲା। ଏହା ପରେ ଭେଙ୍କଟରମଣ ମଧ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହୋଇଥିଲେ। ତାମିଲନାଡୁ ଏପରି ଏକ ରାଜ୍ୟ ଯେଉଁଠାରୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୁଇଜଣ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ପରେ ଉଭୟେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ।
ଚଳିତ ଥର ଯେତେବେଳେ କୋଏମ୍ବାଟୁରର ପୂର୍ବତନ ସାଂସଦ ସିପି ରାଧାକୃଷ୍ଣନଙ୍କୁ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପଦ ପାଇଁ ମନୋନୀତ କରାଯାଇଥିଲା, କିଛି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ, ଏଆଇଏଡିଏମ୍କେ ନେତା ଏଡାପ୍ପାଡି କେ. ପଲାନିସ୍ୱାମୀ ଏବଂ ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସ (ମୁପନାର) ନେତା ଜିକେ ଭାସନଙ୍କ ସମେତ ଅନେକ ରାଜନୈତିକ ଦଳର ନେତାମାନେ ତାମିଲନାଡୁର ରାଜନୈତିକ ଦଳଗୁଡ଼ିକୁ ସେମାନଙ୍କର ମତଭେଦ ଭୁଲି ତାଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥୀତ୍ୱକୁ ସମର୍ଥନ କରିବାକୁ ନିବେଦନ କରିଥିଲେ। ଆକର୍ଷଣୀୟ କଥା ହେଉଛି ଯେ, ୪୧ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଆର୍ ଭେଙ୍କଟରମଣଙ୍କୁ ବିରୋଧ କରିଥିବା ଡିଏମ୍କେ ଏବେ ପୁଣି ତାମିଲନାଡୁର ରାଧାକୃଷ୍ଣନଙ୍କୁ ବିରୋଧ କରୁଛି।
କାରଣ ଡିଏମକେ ବିରୋଧୀ ଦଳଗୁଡ଼ିକର ଏକ ମେଣ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ ବ୍ଲକ୍ର ଏକ ଅଂଶ, ଯାହା ତେଲେଙ୍ଗାନାର ପୂର୍ବତନ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ବିଚାରପତି ବି. ସୁଦର୍ଶନ ରେଡ୍ଡୀଙ୍କୁ ରାଧାକୃଷ୍ଣନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବରେ ଘୋଷଣା କରିଛି।
ଯଦିଓ ସଂସଦର ଉଭୟ ଗୃହରେ ଏନଡିଏର ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ସଂଖ୍ୟା ଯୋଗୁ ରାଧାକୃଷ୍ଣନଙ୍କ ବିଜୟ ନିଶ୍ଚିତ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଉଛି, ତଥାପି ରାଜନୈତିକ କାରଣରୁ ଡିଏମ୍କେ ଏବଂ ଏହାର ସହଯୋଗୀମାନେ "ମାଟିର ପୁଅ"ଙ୍କୁ ବିରୋଧ କରିବେ। ଡିଏମ୍କେ ଦଳ ପାଇଁ ଏପରି ମନୋଭାବ କିଛି ନୂଆ ନୁହେଁ।
ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ହେବା ପରେ ଯେତେବେଳେ ଆର. ଭେଙ୍କଟରମଣ ଭାରତର ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହେଲେ, ଏହା ପୂର୍ବରୁ ସେ ମାଡ୍ରାସ ରାଜ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗର ମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। ସେ କାମରାଜଙ୍କ ଜଣେ ଘନିଷ୍ଠ ସହଯୋଗୀ ଥିଲେ। ରାଜ୍ୟର ଶିଳ୍ପାୟନରେ ସେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ।
୨ ଅଗଷ୍ଟ ୧୯୮୪ରେ ଦି ହିନ୍ଦୁରେ ପ୍ରକାଶିତ ଏକ ରିପୋର୍ଟରେ କୁହାଯାଇଥିଲା ଯେ, ଭେଙ୍କଟରମଣଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରିବା ପରେ ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ ଲୋକସଭାରେ ସିପିଆଇ(ଏମ୍) ନେତା ସତ୍ୟସଦନ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀଙ୍କୁ ଜଣାଇଥିଲେ। ସିପିଆଇ(ଏମ୍) ନେତା ତାଙ୍କ ବିରୋଧୀ ସହଯୋଗୀମାନଙ୍କୁ ଶାସକ ଦଳର ନିଷ୍ପତ୍ତି ବିଷୟରେ ଜଣାଇଥିଲେ। ବିରୋଧୀ ଦଳ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଥିଲେ ଯେ, ସେମାନେ ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରିବେ ନାହିଁ, ଯଦିଓ ତାଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିବା ଅସମ୍ଭବ।
ଦି ହିନ୍ଦୁ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ବିରୋଧୀ ଦଳ ଚାହୁଁଥିଲେ ଯେ, ଦୁର୍ବଳ ବର୍ଗର ଜଣେ ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହେବାର ସୁଯୋଗ ଦିଆଯାଉ। ବିରୋଧୀ ଦଳ ପୂର୍ବତନ ରିପବ୍ଲିକାନ ପାର୍ଟି ସାଂସଦ ବିସି କାମ୍ବଲେଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ମିଳିତ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବରେ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ।
ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ କଥା ହେଉଛି, ଯଦିଓ ଏଆଇଏଡିଏମ୍କେ ସେତେବେଳେ କଂଗ୍ରେସ ଦଳର ଅଂଶ ନଥିଲା କିମ୍ବା ତା ସହିତ ନଥିଲା, ତେବେ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପଦ ପାଇଁ ଭେଙ୍କଟରମଣ(ଆରଭି)ଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥୀତ୍ୱକୁ ସମର୍ଥନ କରିଥିଲା।
୨୨ ଅଗଷ୍ଟ ୧୯୮୪ରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ନିର୍ବାଚନ ଆଶା ଅନୁଯାୟୀ ହୋଇଥିଲା। ଭେଙ୍କଟରମଣ କାମ୍ବଲେଙ୍କୁ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ଭୋଟରେ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲେ। ତା’ପରେ ତାମିଲନାଡୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ଏଆଇଏଡିଏମ୍କେ ମୁଖ୍ୟ ଏମ୍ ଜି ରାମଚନ୍ଦ୍ରନ (ଏମ୍ ଜିଆର୍) ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇ କହିଥିଲେ, ମୁଁ ଖୁସି ଯେ, ଆର. ଭେଙ୍କଟରମଣ ଭାରତୀୟ ଗଣରାଜ୍ୟର ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆପଣ ଜଣେ ତାମିଲ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବା ଏବଂ ଜିତିବାର ସୁଯୋଗ ଦେଇ ଏହା ସମ୍ଭବ କରିଛନ୍ତି। ତାମିଲନାଡୁର ଜନତା ଏବଂ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଏବଂ ମୋ ପକ୍ଷରୁ, ମୁଁ ତାମିଲନାଡୁର ଲୋକଙ୍କର ଏକ ଦୀର୍ଘ ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ହୃଦୟର ସହିତ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଉଛୁ।
ତିନି ବର୍ଷ ପରେ, ଯେତେବେଳେ କଂଗ୍ରେସ ତତ୍କାଳୀନ ଉପ-ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭେଙ୍କଟରମଣଙ୍କୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପଦ ପାଇଁ ମନୋନୀତ କଲା, ଏଆଇଏଡିଏମ୍କେ ପୁଣି ଥରେ ତାଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କଲା। ସେତେବେଳକୁ ଏଆଇଏଡିଏମ୍କେ କଂଗ୍ରେସ ସହିତ ମେଣ୍ଟ କରିସାରିଥିଲା। ଏଥର ବିରୋଧୀ ଦଳଗୁଡ଼ିକ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ଏକ ବୈଠକ ଡାକିଥିଲେ। ସର୍ବସମ୍ମତିକ୍ରମେ ବିଶିଷ୍ଟ ଆଇନବିତ୍ ଭି.ଆର. କୃଷ୍ଣ ଆୟରଙ୍କୁ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପଦବୀ ପାଇଁ ମନୋନୀତ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଥିଲା। ଏଥର ମଧ୍ୟ, ଡିଏମ୍କେ ଭେଙ୍କଟରମଣଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥୀତ୍ୱକୁ ବିରୋଧ କରିଥିଲା ଏବଂ ବିରୋଧୀ ଦଳକୁ ସମର୍ଥନ କରିଥିଲା।
ଭେଙ୍କଟରମଣ ସହଜରେ ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜୟୀ ହେଲେ। ସେ ଭାରତର ଅଷ୍ଟମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହେଲେ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏମଜିଆର ତାଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇଥିଲେ। ଡିଏମ୍କେ ତାଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରି ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ବିଜୟ ପରେ ଏକ ଟେଲିଗ୍ରାମରେ କହିଥିଲା, "ଭାରତର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ନିର୍ବାଚିତ ହେବା ପାଇଁ ଦୟାକରି ଆମର ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ।
୨୦୦୨ ମସିହାରେ, ଯେତେବେଳେ ବିଜେପି ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ଏନଡିଏ ଭାରତର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପଦ ପାଇଁ ପ୍ରଖ୍ୟାତ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଏବଂ ତାମିଲନାଡୁର ବାସିନ୍ଦା ଏପିଜେ ଅବଦୁଲ କଲାମଙ୍କ ନାମ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଥିଲା, ସେତେବେଳେ ଶାସକ ଏଆଇଏଡିଏମ୍କେ ଏବଂ ଡିଏମ୍କେ ଉଭୟ ତାଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରିଥିଲେ। ସେହି ସମୟରେ, ଡିଏମ୍କେଏନଡିଏର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଅଂଶ ଥିଲା। ମେଣ୍ଟର ଅଂଶ ନ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ,ଏଆଇଏଡିଏମ୍କେ ସୁପ୍ରିମୋ ଏବଂ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଜୟଲଳିତା କଲାମଙ୍କୁ ଆଦର୍ଶ ପସନ୍ଦ ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥିଲେ।
୧୮ ଜୁଲାଇ ୨୦୦୨ରେ, ୭୧ ବର୍ଷୀୟ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଭାରତର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିଲେ। ଏନଡିଏ, କଂଗ୍ରେସ, ତେଲୁଗୁ ଦେଶମ ପାର୍ଟି ଏବଂ ସମାଜବାଦୀ ପାର୍ଟିର ସମର୍ଥନରେ, କଲାମ ତାଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ କ୍ୟାପ୍ଟେନ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସହଗଲଙ୍କ ବିପକ୍ଷରେ ପ୍ରାୟ ୯୦ ପ୍ରତିଶତ ବୈଧ ଭୋଟ ପାଇଥିଲେ।
ଏବେ ଡିଏମକେ ପୁଣିଥରେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ସହିତ ଅଛି, ଯେଉଁମାନେ ରାଧାକୃଷ୍ଣନଙ୍କୁ ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି, ଯିଏ ତାମିଲନାଡୁର ଏବଂ ଶାସକ ଦଳ ଦ୍ୱାରା ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପଦ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏଭଳି କରି, ୪୧ ବର୍ଷ ପରେ, ଡିଏମ୍କେ ପୁଣିଥରେ ସମାନ ଇତିହାସକୁ ଦୋହରାଉଛି।
