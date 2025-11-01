କାଇରୋ: ସୁଦାନର ଅର୍ଦ୍ଧସାମରିକ ବାହିନୀ ସପ୍ତାହକ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତର ଡାର୍ଫୁର ପ୍ରାଦେଶିକ ରାଜଧାନୀ ଦଖଲ କରିବା ପରେ ରୋଗୀଙ୍କ ସମେତ ଶହ ଶହ ଲୋକଙ୍କୁ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ହତ୍ୟା କରିଥିବା ଜାତିସଂଘ କହିଛି। ବିଶ୍ୱ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଂଗଠନର ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଟେଡ୍ରୋସ୍ ଆଧାନମ୍ ଘେବ୍ରେୟେସସ୍ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ମଙ୍ଗଳବାର ଏଲ୍-ଫାଶେର ସହରର ରାପିଡ୍ ସପୋର୍ଟ ଫୋର୍ସର ଯୋଦ୍ଧାମାନେ ସାଉଦି ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ୪୬୦ ରୋଗୀ ଓ ସେମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଥିବା ଜଣାଯାଇଛି।
ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷଦର୍ଶୀମାନେ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଏଲ-ଫାଶେର ଉପରେ ଆକ୍ରମଣର ଏକ ଅଂଶ ଭାବରେ, ଆର୍ଏସ୍ଏଫ୍ ଯୋଦ୍ଧାମାନେ ମଧ୍ୟ ଘରକୁ ଘର ଯାଇ ମହିଳା ଓ ଶିଶୁଙ୍କ ସମେତ ଲୋକଙ୍କୁ ମାଡ଼ ମାରିଥିଲେ ଓ ଗୁଳି ଚଳାଇଥିଲେ। ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷଦର୍ଶୀମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ରାସ୍ତାରେ ଗୁଳି ବାଜିବାରୁ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା, କେତେକ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନକୁ ପଳାୟନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବାବେଳେ ମୃତ୍ୟୁ ବରଣ କରିଥିଲେ। ସୁଦାନକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ଦୁଇ ବର୍ଷର ଲଢ଼େଇରେ ୪୦,୦୦୦ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ପ୍ରାଣ ହରାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ୧ କୋଟି ୪୦ ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ବିସ୍ଥାପିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ୫୦୦ ଦିନରୁ ଅଧିକ ଅବରୋଧ ପରେ ଡାର୍ଫୁରରେ ଶେଷ ଗଡ଼ ଦଖଲ କରିବା ପରେ ଆର୍ଏସ୍ଏଫ୍ ଦ୍ୱାରା ହୋଇଥିବା ଅତ୍ୟାଚାରର ଦୁଃଖଦ ବିବରଣୀ ସୁଦାନ ବାସିନ୍ଦା ଓ ସହାୟତା କର୍ମୀମାନେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଏକ ଡାକ୍ତରୀ ଗୋଷ୍ଠୀ ‘ସୁଦାନ ଡକ୍ଟର୍ସ ନେଟୱର୍କ’ ଅନୁଯାୟୀ, ସାଉଦି ଡାକ୍ତରଖାନା ଭିତରେ ରୋଗୀ, ସେମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଓ ୱାର୍ଡରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ଅନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସମେତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବିନା କାରଣରେ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିଲା।
ଡାର୍ଫୁରର ଗଭର୍ଣ୍ଣର ମିନି ମିନାୱି ଅନ୍ଲାଇନ୍ରେ ଏକ ଭିଡିଓ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି ଯେଉଁଥିରେ ଆର୍ଏସ୍ଏଫ୍ ଯୋଦ୍ଧାମାନେ ସାଉଦି ଡାକ୍ତରଖାନା ଭିତରେ ଗୁଳିମାଡ଼ କରୁଥିବା ଦେଖାଯାଉଛି। ଏକ ମିନିଟ୍ର ଫୁଟେଜରେ ରକ୍ତ ଜୁଡୁବୁଡୁ ଅବସ୍ଥାରେ ଅନେକ ମୃତଦେହ ଚଟାଣରେ ପଡ଼ିଥିବା ଦେଖାଯାଇଛି। ଅନ୍ୟ ମୃତଦେହ ବାହାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଅଧିକାଂଶ ମହିଳା ଓ ଶିଶୁ ଥିଲେ। ଜାତିସଂଘର ସ୍ଥାନାନ୍ତର ଏଜେନ୍ସି କହିଛି ଯେ ରବିବାରଠାରୁ ୩୬,୦୦୦ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଏଲ-ଫାଶେର୍ରୁ ପଳାୟନ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଆକ୍ରମଣର ଫୁଟେଜ୍ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ଅସନ୍ତୋଷର ଲହର ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଫ୍ରାନ୍ସ, ଜର୍ମାନୀ, ବ୍ରିଟେନ ଓ ୟୁରୋପୀୟ ସଂଘ ସମସ୍ତେ ଏହି ବର୍ବରତାକୁ ନିନ୍ଦା କରିଛନ୍ତି।