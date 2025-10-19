ମୁମ୍ବାଇ: ଆଗାମୀ ଫିଲ୍ମ "ଥାମ୍ମା" ରିଲିଜ୍ ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ଆଡଭାନ୍ସ ବୁକିଂରେ ବଡ଼ ସଫଳତା ହାସଲ କରିଛି। ଏହି ଫିଲ୍ମ ଭାରତୀୟ ବକ୍ସ ଅଫିସରେ ଆଳୋଡ଼ନ ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ବାଣିଜ୍ୟ ବିଶ୍ଳେଷକଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ଫିଲ୍ମଟି ରିଲିଜ୍ ପୂର୍ବରୁ ୫ କୋଟି ରୋଜଗାର କରିସାରିଛି। ଯାହା ଏହାର ଜବରଦସ୍ତ ପ୍ରଚାରକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରିଛି। ଥିଏଟରରେ ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼ ଆଶା କରାଯାଉଛି। ଏହି ଫିଲ୍ମର କ୍ରେଜ୍ ଦେଖି, ବକ୍ସ ଅଫିସ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ଆକଳନ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ଏହା ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ୨୦କୋଟି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକ ବୃହତ ଓପନିଂ ହାସଲ କରିପାରେ। ଏହି ସଂଖ୍ୟା ଫିଲ୍ମ ପାଇଁ ଏକ ସକାରାତ୍ମକ ସଙ୍କେତ ଏବଂ ବକ୍ସ ଅଫିସରେ ଏକ ଜୋରଦାର ଆରମ୍ଭ ପାଇଁ ମୂଳଦୁଆ ପକାଇଥାଏ।
ଫିଲ୍ମର ଟ୍ରେଲର ଏବଂ ଗୀତଗୁଡ଼ିକ ଦର୍ଶକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଲୋକପ୍ରିୟ ହୋଇସାରିଛି। ଯାହା ସ୍ପଷ୍ଟ କରୁଛି ଯେ, ପ୍ରଶଂସକମାନେ ଏକ ମନୋରଞ୍ଜନକାରୀ, ବଡ଼ ବଜେଟ୍ ଫିଲ୍ମ ପାଇଁ ଉତ୍ସାହର ସହିତ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ଫିଲ୍ମର ନିର୍ମାତା ଆଶାବାଦୀ, ଆଗୁଆ ବୁକିଂରେ ଏହି ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଆରମ୍ଭ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବଡ଼ କଲେକ୍ସନରେ ପରିଣତ ହେବ
ଆଗୁଆ ବୁକିଂ ଆଶା ବଢ଼ାଇଲା
"ଥମ୍ମା" ପାଇଁ ୫ କୋଟିର ଆଡଭାନ୍ସ ବୁକିଂ ଫିଲ୍ମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିଛି। ଏହି ଦୃଢ଼ ସଂଖ୍ୟା ଦର୍ଶାଉଛି ଯେ, ଫିଲ୍ମର ବିଷୟବସ୍ତୁ, ଷ୍ଟାର ପାୱାର ଏବଂ ମାର୍କେଟିଂ ଭଲ କାମ କରିଛି। ବଡ଼ ସହରରୁ ଛୋଟ ସହର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ମଲ୍ଟିପ୍ଲେକ୍ସ ଏବଂ ସିଙ୍ଗଲ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଉଭୟରେ ବୁକିଂ ଜୋରଦାର ହୋଇଛି। ଫିଲ୍ମଟି ଟିକେଟ୍ କାଉଣ୍ଟରରେ ଲମ୍ବା ଧାଡ଼ି ସୃଷ୍ଟି କରିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ବିଶେଷକରି ସପ୍ତାହାନ୍ତରେ ସଫଳତା ମିଳି ପାରିବ। ଯଦି ଏହି ଧାରା ଜାରି ରହେ, ତେବେ ଫିଲ୍ମଟି ଏକ ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିବା ଆରମ୍ଭିକ ସପ୍ତାହାନ୍ତ ସ୍ଥାପନ କରିପାରିବ।
ଶୁଭମୁକ୍ତି : ୨୧ ଅକ୍ଟୋବର ୨୦୨୫
ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ : ଆଦିତ୍ୟ ସରପୋତଦାର
ଷ୍ଟାର କାଷ୍ଟ : ଆୟୁଷ୍ମାନ ଖୁରାନା, ରଶ୍ମିକା ମନ୍ଦନା, ନୱାଜୁଦ୍ଦିନ ସିଦ୍ଦିକି; ପରେଶ ରାୱଲ |
ନିର୍ମାତା : ଅମର କୌଶିକ , ଦୀନେଶ ଭାଇଜାନ୍
ବଜେଟ୍ : ୧୪୫ କୋଟି
ଚାଲିବା ସମୟ : ୨ ଘଣ୍ଟା ୨୮ ମିନିଟ୍
ବିତରଣକାରୀ : ୟଶ ରାଜ ଫିଲ୍ମସ୍ , ପେନ୍ ଷ୍ଟୁଡିଓଜ୍
ଓପନିଂ ଦିବସ ପାଇଁ ବଡ଼ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ
ଆଗୁଆ ବୁକିଂର ଜୋରଦାର ଓପନିଂକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି , ବାଣିଜ୍ୟ ବିଶ୍ଳେଷକମାନେ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛନ୍ତି ଯେ "ଥମ୍ମା" ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ୨୦ କୋଟି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟବସାୟ କରିପାରେ। ଏହା ଏକ ଉଚ୍ଚ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ, ଯାହାକୁ ହାସଲ କରିବା ସହଜ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଦର୍ଶକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଫିଲ୍ମଟି ଯେଉଁ ଚର୍ଚ୍ଚା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ତାହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରାଯାଇପାରିବ ବୋଲି ମନେ ହେଉଛି। ଯଦି ଏହି ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ ସଠିକ୍ ପ୍ରମାଣିତ ହୁଏ, ତେବେ "ଥମ୍ମା" ବର୍ଷର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଓପନିଂ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ହୋଇପାରେ।
ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ସଫଳତାର କାରଣ
"ଥମ୍ମା" ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ସଫଳତା ପାଇଁ ଅନେକ କାରଣ ଦର୍ଶାଯାଉଛି । ପ୍ରଥମତଃ, ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ଦୃଢ଼ କାଷ୍ଟିଂ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିଛି। ଦ୍ୱିତୀୟତଃ, ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ଉଚ୍ଚ-ଅକ୍ଟେନ୍ ଆକ୍ସନ୍ ଏବଂ ଡ୍ରାମା ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ଥିଏଟରକୁ ଟାଣି ଆଣୁଛି। ତୃତୀୟତଃ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି, ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ସଙ୍ଗୀତ ଏବଂ ଚମତ୍କାର ଦୃଶ୍ୟ ଏକ ସିନେମାଟିକ୍ ଅଭିଜ୍ଞତାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଛି। ଦର୍ଶକମାନେ ଆଶା କରୁଛନ୍ତି ଯେ, ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ଏକ ମନୋରଞ୍ଜନକାରୀ ଏବଂ ସ୍ମରଣୀୟ ଅଭିଜ୍ଞତା ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହେବ।
