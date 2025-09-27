ଗୁରୁଗ୍ରାମ୍: ପୁଣି ଏକ ଥାର୍ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଯାଇଛି ୫ ଜୀବନ। ଶନିବାର ଭୋର ୪:୩୦ ସମୟରେ ଗୁରୁଗ୍ରାମ ଅଭିମୁଖେ ବାହାରିବା ସମୟରେ ଥାର୍ଟି ଜାତୀୟ ରାଜପଥରେ ଏକ ଡିଭାଇଡରରେ ଧକ୍କା ହୋଇଥିଲା। ଫଳରେ ସେଥିରେ ୩ ମହିଳା ସମେତ ୫ ଜଣଙ୍କ ଜୀବନ ଚାଲିଯାଇଛି। ସେଥିରେ ଥିବା ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଯାତ୍ରୀ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ଏବେ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅଛନ୍ତି।
ମୃତକମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ରାୟବରେଲିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ମିଶ୍ର, ବୁଲନ୍ଦସହରର କପିଲ ଶର୍ମା, ଆଗ୍ରାର ଆଦିତ୍ୟ ପ୍ରତାପ ସିଂହ ଏବଂ ହରିୟାଣାର ସୋନିପତର ଗୌତମ।
ପୁଲିସ ସୂତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ, ସମସ୍ତ ମୃତକ ଏକ ପବରୁ ଆସିଥିଲେ ବୋଲି ସେମାନେ ବାନ୍ଧିଥିବା ରିଷ୍ଟବ୍ୟାଣ୍ଡ ଦେଖି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି ଯେ ସେମାନେ ଝାରସା ଚୌକରେ ପହଞ୍ଚିବା ପୂର୍ବରୁ ବିଳମ୍ବିତ ରାତିର ଏକ ପାର୍ଟିରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ।
ଘଟଣାଟି ଜାତୀୟ ରାଜପଥ-୪୮ର ଏକଜିଟ ୯ରେ ଘଟିଥିଲା। ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ କାରଟି ସିଧାସଳଖ ଡିଭାଇଡରରେ ଧକ୍କା ଦେବାରୁ ଏଭଳି ଏକ ସ୍ଥିତି ଉପୁଜିଥିଲା। ତିନି ଜଣ ମହିଳା ଏବଂ ଦୁଇ ଜଣ ପୁରୁଷଙ୍କ ସମେତ ପାଞ୍ଚ ଜଣଙ୍କର ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇ ଗୁରୁଗ୍ରାମର ମେଦାନ୍ତ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଥିଲେ। ସେମାନେ କୌଣସି କାମ ପାଇଁ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶରୁ ଗୁରୁଗ୍ରାମ ଆସିଥିଲେ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି।
ଦୁର୍ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ମିଳିଥିବା ଦୃଶ୍ୟରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଏତେ ଭୟଙ୍କର ଥିଲା ଯେ ଗାଡ଼ିଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ କ୍ଷତବିକ୍ଷତ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଭାଙ୍ଗିଯାଇଥିବା ଥାରର ଭଗ୍ନାବଶେଷ ଏବଂ ମୃତଦେହଗୁଡ଼ିକ ଘଟଣାସ୍ଥଳର ୧୦୦ ମିଟରରୁ ଅଧିକ ଦୂରରେ ବିଛାଡ଼ି ହୋଇ ପଡ଼ିଥିଲା। ଗୁରୁଗ୍ରାମ ପୁଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ମୃତଦେହଗୁଡ଼ିକୁ ଜବତ କରିଛି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି।