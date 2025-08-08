ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ : ଆଜି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ କେନ୍ଦ୍ର କ୍ୟାବିନେଟ ବୈଠକରେ ପାଞ୍ଚଟି ପ୍ରମୁଖ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ଉଜ୍ଜ୍ୱଳା ଯୋଜନା ପାଇଁ ୧୨୦୬୦ କୋଟି ଟଙ୍କାର ଅତିରିକ୍ତ ବଜେଟ୍ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ସରକାର ଅନୁମୋଦନ କରିଛନ୍ତି। ସରକାରଙ୍କ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତିରେ ୧୦ କୋଟି ୩୩ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଉପକୃତ ହେବେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ସରକାର ସୁଲଭ ଏଲପିଜି ସିଲିଣ୍ଡର ପାଇଁ ୩୦ ହଜାର କୋଟି ଟଙ୍କାର ଅତିରିକ୍ତ ବଜେଟ୍ ସ୍ଥିର କରିଛନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ରକ୍ଷା ବନ୍ଧନରେ ସାଧାରଣ ଜନତା ଏବଂ ବୈଷୟିକ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକୁ ଏକ ବଡ଼ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି।
ମୋଦୀ ସରକାରଙ୍କ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ବୈଠକରେ ନିଆଯାଇଥିବା ଅନ୍ୟ ନିଷ୍ପତ୍ତି ମଧ୍ୟରେ, ବୈଷୟିକ ଶିକ୍ଷା, ଆସାମ ଏବଂ ତ୍ରିପୁରାର ବିକାଶ ପାଇଁ ବଜେଟ୍, ମାରକନମ୍ - ପୁଡୁଚେରୀ ୪ ଲେନ୍ ରାଜପଥକୁ ମଞ୍ଜୁର କରାଯାଇଛି। ସରକାର ବୈଷୟିକ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ୪୨୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କାର ବଜେଟ୍ ଅନୁମୋଦନ କରିଛନ୍ତି। ସେହି ସମୟରେ, ଆସାମ ଏବଂ ତ୍ରିପୁରାର ବିକାଶ ପାଇଁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିକାଶ ପାଣ୍ଠି ଭାବରେ ୪୨୫୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ମଞ୍ଜୁର କରାଯାଇଛି। ମାରକନମ୍ - ପୁଡୁଚେରୀ ଚାରି ଲେନ୍ ରାଜପଥ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସରକାର ୨୧୫୭ କୋଟି ଟଙ୍କା ଅନୁମୋଦନ କରିଛନ୍ତି।