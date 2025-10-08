ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶରେ ଥିବା ବାଣ କାରଖାନାରେ ଲାଗିଲା ନିଆଁ। ଚାଲିଗଲା ୬ଜଣଙ୍କ ଜୀବନ। ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ୮ଜଣ ଆହତ ହୋଇଥିବା ଜଣାଯାଇଛି। ବୁଧବାର ଅପରାହ୍ନରେ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ପୂର୍ବ ଗୋଦାବରୀରେ ଏହି ଛାତିଥରା ଘଟଣା ଘଟିଛି। ଶ୍ରମିକମାନେ ବାଣ ତିଆରି କରୁଥିବା ସମୟରେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟିଥିଲା ଏବଂ ଉତ୍ପାଦନରେ ବ୍ୟବହୃତ ଅତ୍ୟଧିକ ଜ୍ୱଳନଶୀଳ ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥ ଯୋଗୁଁ ନିଆଁ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବ୍ୟାପି ଯାଇଥିଲା। ନିଆଁ ଲାଗିବା ପରେ ଅନେକ ଶ୍ରମିକ ଫସି ରହିଯିବାରୁ ଏବେ ମୃତ୍ୟୁସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିପାରେ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି।
ସୂଚନା ମୁତାବକ, ରାୟାବରମ୍ ମଣ୍ଡଳର କୋମାରିପାଲେମ୍ ଗାଁରେ ଥିବା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଗଣପତି ବାଣ ୟୁନିଟ୍ରୁ ଘନ ଧୂଆଁ ବାହାରିବା ଦେଖି ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦାମାନେ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ ସତର୍କ କରିଥିଲେ। ଅଗ୍ନିଶମ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଉଦ୍ଧାରକାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ବି ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡର ତୀବ୍ରତା ଉଦ୍ଧାରକାର୍ଯ୍ୟକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ କଷ୍ଟକର କରିଦେଇଛି। ପୁଲିସ, ରାଜସ୍ୱ ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ଜରୁରୀକାଳୀନ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଉଦ୍ଧାର ଏବଂ ରିଲିଫ କାର୍ଯ୍ୟ ତଦାରଖ କରୁଛନ୍ତି। ଆହତମାନଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ରାଜମୁଣ୍ଡ୍ରି ସରକାରୀ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି।
ପ୍ରାଥମିକ ତଦନ୍ତରୁ ଜଣାପଡିଛି ଯେ, ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଅଭାବ କିମ୍ବା ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥର ଅନୁପଯୁକ୍ତ ପରିଚାଳନା ଯୋଗୁଁ ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟିଥାଇପାରେ। ପୁଲିସ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ବିସ୍ତୃତ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି।
ଅଧିକାରୀମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଚନ୍ଦ୍ରବାବୁ ନାଇଡୁ ଘଟଣା ବିଷୟରେ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ସହ କଥା ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହା ସହ ୬ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପାଇଁ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ସହ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ଘଟଣାସ୍ଥଳ ପରିଦର୍ଶନ କରି ଉଦ୍ଧାର ଏବଂ ରିଲିଫ୍ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି।
