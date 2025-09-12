ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଭାରତ-ନେପାଳ ସୀମାକୁ ଜଗି ରହିଥିବା ସଶସ୍ତ୍ର ସୀମା ବଳ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସୀମାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ ପ୍ରାୟ ୬୦ ଜଣଙ୍କୁ ଧରିଛି। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅଧିକାଂଶ ନେପାଳୀ, ଯେଉଁମାନେ ନିଜ ଦେଶରେ ଅଶାନ୍ତି ସମୟରେ ଜେଲ୍ ଭାଙ୍ଗି ପଳାୟନ କରିଥିବା ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଛି। ଗତ ଦୁଇଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ, ବିହାର ଓ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ସୀମାବର୍ତ୍ତୀ ସ୍ଥାନରୁ ଏସ୍ଏସ୍ବି ଯବାନମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ଧରିଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ ସମ୍ପୃକ୍ତ ରାଜ୍ୟ ପୁଲିସ ବାହିନୀକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯାଇ ପଚରାଉଚରା କରାଯାଉଛି। ଗିରଫ ହୋଇଥିବା ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଦୁଇ କିମ୍ବା ତିନି ଜଣ ଭାରତୀୟ ବଂଶୋଦ୍ଭବ ବୋଲି ଦାବି କରନ୍ତି।
ଗୃହ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ଅଧୀନରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଏସ୍ଏସ୍ବି ଭାରତର ପୂର୍ବ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ୧,୭୫୧ କିଲୋମିଟର ଲମ୍ବା ବାଡ଼ବିହୀନ ଭାରତ-ନେପାଳ ସୀମାକୁ ଜଗିଥାଏ। ବିହାର, ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ, ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଓ ସିକିମ୍ରେ ପ୍ରାୟ ୫୦ ବାଟାଲିୟନ ମୁତୟନ କରାଯାଇଛି। ନେପାଳରେ ବିକ୍ଷୋଭ ପରେ ଭାରତ ସୀମାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ କଡ଼ା ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରାଯାଇଛି। ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଏସ୍ଏସ୍ବି ଏହାର ନେପାଳୀ ପ୍ରତିପକ୍ଷ ଏପିଏଫ୍ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗରେ ଅଛି। ସାମ୍ପ୍ରତିକ ଘଟଣାକ୍ରମରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ଯେକୌଣସି ଆହ୍ବାନର ମୁକାବିଲା କରିବାକୁ ଭାରତ ପ୍ରସ୍ତୁତ ବୋଲି ବାର୍ତ୍ତା ପଠାଇବା ପାଇଁ ସୀମାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ସ୍ୱାଧୀନ ପତାକା ଶୋଭାଯାତ୍ରା ବ୍ୟତୀତ ସେମାନେ ମିଳିତ ପାଟ୍ରୋଲିଂ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ନେପାଳକୁ ସମସ୍ତ ସହଯୋଗ ପାଇଁ ଆଶ୍ୱାସନା ଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ ବୈଧ ପରିଚୟପତ୍ର ଥିବା ଦୁଇ ଦେଶର ପ୍ରକୃତ ନାଗରିକଙ୍କୁ ସୀମା ପାର ହେବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଉଛି ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି।
ଗୁରୁବାର ଏକ ଜେଲ୍ରେ ନେପାଳ ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀଙ୍କ ସହ ସଂଘର୍ଷ ସମୟରେ ତିନି ଜଣ କଏଦୀଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବାବେଳେ ସେ ଦେଶରେ ହିଂସାତ୍ମକ ବିକ୍ଷୋଭ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପରେ ଦୁଇ ଡଜନରୁ ଅଧିକ ଜେଲରୁ ୧୫,୦୦୦ରୁ ଅଧିକ କଏଦୀ ପଳାୟନ କରିଥିବା କୁହାଯାଉଛି। ମଙ୍ଗଳବାର ହିଂସା ଆରମ୍ଭ ହେବା ପରଠାରୁ ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ ସହିତ ସଂଘର୍ଷରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିବା କଏଦୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଆଠକୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଏହି ହିଂସାତ୍ମକ ଆନ୍ଦୋଳନ ମଙ୍ଗଳବାର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କେପି ଶର୍ମା ଓଲିଙ୍କୁ ଇସ୍ତଫା ଦେବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିଥିଲା, ଯାହା ପରେ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତି ଗମ୍ଭୀର ଥିବାରୁ ନେପାଳ ସେନା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଦେଶରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲଗାଇଥିଲା।