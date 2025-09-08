ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ ୭୫ହଜାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଶିବିର। କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଜେପି ନଡ୍ଡା ଆଜି ଏହି ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ୧୭ ସେପ୍ଟେମ୍ବରରୁ ୨ ଅକ୍ଟୋବର ୨୦୨୫ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାରା ଭାରତରେ ୭୫,୦୦୦ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଶିବିର ଆୟୋଜନ କରାଯିବ। ଏହି ଅଭିଯାନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଗାନ୍ଧୀ ଜୟନ୍ତୀରେ ଶେଷ ହେବ। ଏହାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ମହିଳା ଏବଂ ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଯୋଗାଇବା ଏବଂ ସାମୁଦାୟିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପହଞ୍ଚକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା।
କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ନଡ୍ଡା କହିଛନ୍ତି ଯେ, ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୧୭ ତାରିଖରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ 'ସ୍ୱସ୍ଥ ନାରୀ, ସଶକ୍ତ ପରିବାର ଅଭିଯାନ' ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ଏହି ଅଭିଯାନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ମହିଳା ଏବଂ ଶିଶୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବାକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା, ସେମାନଙ୍କର ଉତ୍ତମ ଉପଲବ୍ଧତା, ଗୁଣାତ୍ମକ ସେବା ଏବଂ ସଚେତନତା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା। ଏହି ଅଭିଯାନ ଅଧୀନରେ, ସାରା ଦେଶରେ ୭୫ହଜାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଶିବିରର ଆୟୋଜନ କରାଯିବ। ଏହି ଶିବିରଗୁଡ଼ିକ ଆୟୁଷ୍ମାନ ଆରୋଗ୍ୟ ମନ୍ଦିର, ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର (ସିଏଚସି) ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନରେ ଆୟୋଜିତ ହେବ। ଏହି ଶିବିରଗୁଡ଼ିକରେ, ମହିଳା ଏବଂ ଶିଶୁମାନଙ୍କର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ଧ୍ୟାନରେ ରଖି ସେବା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ, ଯାହା ସରକାରଙ୍କ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ସ୍ୱପ୍ନକୁ ସାକାର କରିବ।
ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଶିବିର ଆୟୋଜନ କରିବା ବ୍ୟତୀତ, ସମସ୍ତ ଅଙ୍ଗନୱାଡିରେ 'ପୋଷଣ ମାସ' ପାଳନ କରାଯିବ। ଏହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ପୁଷ୍ଟିସାର, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଚେତନତା ଏବଂ ସାମଗ୍ରିକ ସୁସ୍ଥତାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା। ଏହି ପ୍ରୟାସଗୁଡ଼ିକ ସୁସ୍ଥ ପରିବାର ଏବଂ ସୁଦୃଢ଼ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଗଠନ ଦିଗରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦକ୍ଷେପ ହେବ।
ଏହି ଘୋଷଣା କରି ଜେପି ନଡ୍ଡା ଏହି ଅଭିଯାନରେ ଯୋଗଦେବା ପାଇଁ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲଗୁଡ଼ିକୁ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି, 'ମୁଁ ସମସ୍ତ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲ ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରର ଅଂଶୀଦାରମାନଙ୍କୁ ଏହି ଜନଭାଗୀଦାରୀ ଅଭିଯାନର ଏକ ଅବିଚ୍ଛେଦ୍ୟ ଅଂଶ ହେବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଶି ଏକ ବିକଶିତ ଭାରତ ଗଠନ ପାଇଁ ଆମର ସାମୂହିକ ପ୍ରୟାସକୁ ମଜବୁତ କରିବା।'