ରାଞ୍ଚି: ପୁଣି ନିପାତ ହେଲେ ନକ୍ସଲ । ଜଙ୍ଗଲରେ ପୁଣି ଗର୍ଜିଲା ଯବାନଙ୍କ ଗୁଳି ଆଉ ୮ ଜଣ ନକ୍ସଲ ଗଲେ ଟଳି । ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲରେ ମାଓବାଦୀ ମାରି ବଡ ସଫଳତା ପାଇଛନ୍ତି ଯବାନ । ସବୁବେଳେ ଛତିଶଗଡରେ ଏନକାଉଣ୍ଚର ହେଉଥିବା ବେଳେ ଏଥର ଝାଡଖଣ୍ଡରୁ ଆସିଛି ନକ୍ସଲ ନିପାତର ଖବର ।

ତେବେ ଝାଡଖଣ୍ଡର ଲୁଗୁ ପର୍ବତର ପାଦଦେଶରେ ଥିବା ଲାଲପାନିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆଜି ସକାଳେ ସକାଳେ ମାଓବାଦୀ ଏବଂ ସିଆରପିଏଫ ଯବାନଙ୍କ ଭିତରେ ଗୁଳିବିନିମୟ ହୋଇଥିଲା । ଯେଉଁଥିରେ ୮ ଜଣ ମାଓବାଦୀଙ୍କୁ ମାରି ଗଡାଇଛନ୍ତି ପୋଲିସ ଓ ଯବାନ । ନକ୍ସଲ ନିପାତ ପରେ ଏବେ ସେମାନଙ୍କ ମୃତଦେହ ଆଣିବାକୁ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକୁ ଷ୍ଟ୍ରେଚର ଯାଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି । ଉକ୍ତ ଷ୍ଟ୍ରେଚରରେ ନକ୍ସଲଙ୍କ ମୃତଦେହ ବୋହି ଅଣାଯିବ ।

#WATCH | Security forces carry stretchers inside forest to retrieve bodies of 8 naxals neutralised in an encounter in a joint operation of CRPF and state police in Luguburu Hills under Lalpania area of Jharkhand's Bokaro district pic.twitter.com/q0QHJzAypB