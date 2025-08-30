ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ : ଦେଶରେ ବିଭିନ୍ନ ସାମଗ୍ରୀର ଦରଦାମ ହ୍ରାସ ପାଇଁ ସରକାର ଜିଏସଟି ହାର କମାଇବାକୁ ବିଚାର କରୁଛନ୍ତି । ଆସନ୍ତା ଦୀପାବଳି ବେଳକୁ ଖୁସିଖବର ମିଳିପାରେ ବୋଲି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ତାଙ୍କର ସ୍ବାଧୀନତା ଦିବସ ଭାଷଣ ବେଳେ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ । ଏହାକୁ ଦେଶରେ ଆନନ୍ଦ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା । କିନ୍ତୁ ଏହି ଜିଏସଟି ହ୍ରାସକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି ୮ଟି ଅଣ-ବିଜେପି ଶାସିତ ରାଜ୍ୟ ।
ଜିଏସଟି ପରିଷଦ ବୈଠକ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୩-୪ ରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ, ଯେଉଁଥିରେ ଜିଏସଟି ସଂସ୍କାର ସମ୍ପର୍କରେ ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରସ୍ତାବ ଉପରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯିବ। ଦେଶର ଜନତା ଏଥିରୁ ବହୁତ ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି। ତଥାପି, ଦେଶରେ ୮ଟି ବିରୋଧୀ ରାଜ୍ୟ ଅଛି, ଯେଉଁମାନେ ଏଥିରେ ସେମାନଙ୍କର ଦାବି ରଖିପାରିବେ। ଏହି ୮ଟି ରାଜ୍ୟ ହେଲେ କର୍ଣ୍ଣାଟକ, ତେଲେଙ୍ଗାନା, ହିମାଚଳପ୍ରଦେଶ, କେରଳ, ପଞ୍ଜାବ ଓ ତାମିଲନାଡ଼ୁ ।
ଏହି ଆଠଟି ରାଜ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଜିଏସଟି ସ୍ଲାବଗୁଡ଼ିକୁ ପୁନର୍ଗଠିତ କରିବା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରସ୍ତାବ ଯୋଗୁଁ ରାଜ୍ୟମାନେ ବାର୍ଷିକ ପ୍ରାୟ ୧.୫ ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କାରୁ ୨ ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜସ୍ୱ କ୍ଷତି କରିବ। ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ, କେନ୍ଦ୍ରକୁ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କୁ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦେବା ଉଚିତ।