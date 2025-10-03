ଇସ୍ଲାମ୍ବାଦ୍: ପାକିସ୍ତାନର ପେସୱାର୍ରେ ଗୁରୁବାର ଦିନ ଏକ ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟି ନଅ ଜଣଙ୍କ ଜୀବନ ଗଲାଣି। ଏହି ବିସ୍ଫୋରଣରେ ଚାରି ଜଣ ଆଇନ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ଅଧିକାରୀ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି ବୋଲି ଡନ୍ ରିପୋର୍ଟ କରିଛି।
ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ପେସୱାର୍ରେ କ୍ୟାପିଟାଲ ସିଟି ପୁଲିସ ଅଧିକାରୀ ମିଆଁ ସଇଦଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଦ୍ୱାରା ଘଟଣା ସଂପର୍କରେ ଜାଣିବାକୁ ମିଳିଛି। ମିଆଁ ସଇଦ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ନିଜର ମତ ରଖି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ଘଟଣାରେ ପୁଲିସ୍ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରାଯାଇଥିଲା। କାରଣ ପ୍ରାଥମିକ ତଦନ୍ତରୁ ଜଣାପଡୁଛି ଯେ ପୁଲିସ୍ର ରାସ୍ତାରେ ହିଁ ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟାଇଥିବା ଡିଭାଇସ୍ ଲଗାଯାଇଥିଲା।
ଘଟଣା ପରେ, ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଅଞ୍ଚଳକୁ ଘେରାବନ୍ଦୀ କରିଥିଲେ। ଆହତଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଗୁରୁତର ଥିଲା, ଯାହା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର ସେବା ଦ୍ୱାରା ନିକଟସ୍ଥ ଏକ ମେଡିକାଲକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯାଇଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଇନ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନକାରୀମାନେ ଘଟଣାସ୍ଥଳର ତଦନ୍ତ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହି ମାମଲାରେ ପ୍ରମାଣ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଉଛି।
ଡନ୍ ରିପୋର୍ଟ କରିଛି ଯେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୩୦ ତାରିଖରେ, ବେଲୁଚିସ୍ତାନର ରାଜଧାନୀ କ୍ୱେଟାରେ ଫ୍ରଣ୍ଟିୟର୍ କର୍ପସ୍ (FC) ମୁଖ୍ୟାଳୟ ନିକଟରେ ଏକ ବ୍ୟସ୍ତବହୁଳ ରାସ୍ତାରେ ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବିସ୍ଫୋରଣ ହେବା ଫଳରେ ଅତି କମରେ ୧୦ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ୩୨ ଜଣ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ।