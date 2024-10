ଜବଲପୁର: ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ଜବଲପୁରରେ ଥିବା ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର କାରଖାନାରେ ହେଲା ବଡ଼ ଧରଣର ବିସ୍ଫୋରଣ। କାରଖାନା ଧରାଶାୟୀ ହେବା ସହ ଗୁରୁତର ହେଲେ କର୍ମଚାରୀ। କୁହାଯାଉଛି ଯେ, ଏହି ବଡ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ପ୍ରାୟ ୧୨ଜଣ କର୍ମଚାରୀ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏଥିସହିତ ଜଣେ ନିଖୋଜ ଥିବା କୁହାଯାଉଛି। ବିସ୍ଫୋରଣ ଏତେ ବଡ ଥିଲା ଯେ ସମଗ୍ର କୋଠା ଭୁଶୁଡି ପଡିଛି। ଅନେକ କର୍ମଚାରୀ କୋଠାର ଭଗ୍ନାଂଶ ତଳେ ପୋତି ହୋଇଯାଇଥିବା ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି।

#WATCH | Madhya Pradesh: A blast occurred at the filling section in Ordnance Factory Khamaria at Jabalpur. Around 8 injuries reported. Details awaited.



Visuals from the hospital where two of the injured people have been rushed to. pic.twitter.com/AnEVqCRJsJ