ନ୍ୟୁୟର୍କ: ନ୍ୟୁୟର୍କ ସହରର ଏକ ଜନଗହଳିପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ଲବ୍‌ରେ ଗୁଳିକାଣ୍ଡ ଘଟି ତିନି ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି ଏବଂ ଆଠ ଜଣ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ନ୍ୟୁୟର୍କ ପୁଲିସ କମିସନର ଜେସିକା ଟିସ୍ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ତଦନ୍ତକାରୀମାନେ ସନ୍ଦେହ କରୁଛନ୍ତି  ଜଣେରୁ ଅଧିକ ଆକ୍ରମଣକାରୀ ଏଥିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥାଇପାରନ୍ତି। ସ୍ଥାନୀୟ ସମୟ ପ୍ରାୟ ଭୋର ସାଢ଼େ ତିନିଟାରେ ବ୍ରୁକଲିନର କ୍ରାଉନ୍ ହାଇଟ୍ସ ଅଞ୍ଚଳର 'ଟେଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଦି ସିଟି ଲାଉଞ୍ଜ'ରେ ଏହି ଘଟଣା ଘଟିଛି। ଆକ୍ରମଣକାରୀମାନେ ଝଗଡ଼ା ପରେ ଏକାଧିକ ବନ୍ଧୁକରୁ ଗୁଳି ଚଳାଇଥିଲେ।

ଜେସିକା ଟିସ୍ଚ ନ୍ୟୁୟର୍କ ସହରରେ ହୋଇଥିବା ଗୁଳିକାଣ୍ଡକୁ ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭୟଙ୍କର ଘଟଣା ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି, ପୁଲିସ ଲାଉଞ୍ଜରୁ ୩୬ଟି ଗୁଳି ଏବଂ ନିକଟସ୍ଥ ଏକ ରାସ୍ତାରୁ ଏକ ବନ୍ଧୁକ ଜବତ କରିଛି।

ଆହତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତିନି ଜଣ ମହିଳା ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି।  ସେମାନଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା ଲାଗି ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ସମସ୍ତ ଆହତ ଏବେ ବିପଦମୁକ୍ତ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ବୟସ ୨୭ ରୁ ୬୧ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ବୋଲି ପୁଲିସ କମିସନର କହିଛନ୍ତି।

ଗଣମାଧ୍ୟମ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଗତ ୫୦ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଆମେରିକାରେ ବନ୍ଧୁକ ସଂସ୍କୃତି ଯୋଗୁ ୧୫ ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି । ଏଠାକାର ଜନସଂଖ୍ୟା ପ୍ରାୟ ୩୩ କୋଟି। ଯେତେବେଳେ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ସଂଖ୍ୟା ୪୦ କୋଟିରୁ ଅଧିକ। ଆମେରିକୀୟ ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ, ରାଇଫଲ୍ କିମ୍ବା ପିସ୍ତଲ ଭଳି ଛୋଟ ବନ୍ଧୁକ କିଣିବା ପାଇଁ ସର୍ବନିମ୍ନ ବୟସ ୧୮ ବର୍ଷ, ଅନ୍ୟ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ପାଇଁ ଏହି ସୀମା ୨୧ ବର୍ଷ। ଆମେରିକାରେ ଗୁଳିକାଣ୍ଡ ଘଟଣା ଏକ ନିତିଦିନିଆ ଘଟଣା ପାଲଟିଛି।

