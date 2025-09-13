ୱାସିଂଟନ: ନାସାର ସୋଲାର ଡାଇନାମିକ୍ସ ଅବଜର୍ଭେଟୋରୀ ଅନୁଯାୟୀ, ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ୫,୦୦,୦୦୦ କିଲୋମିଟର ଚଉଡ଼ା ପ୍ରଜାପତି ଆକୃତିର ଏକ ଛିଦ୍ର ଦେଖାଯାଇଛି। ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୧୧ରେ ଏହାର ଫଟୋ ଉଠାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଏଥିରୁ ପୃଥିବୀ ଆଡ଼କୁ ସୌର ପବନର ଏକ ସ୍ରୋତ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏହା ମହାକାଶ ପାଣିପାଗକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ଥିବାରୁ ବୈଜ୍ଞାନିକଙ୍କ ଧ୍ୟାନ ଆକର୍ଷଣ କରିଛି।
ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ବାହ୍ୟ ସ୍ତରରେ ଥିବା ଏହି ଗର୍ତ୍ତକୁ ‘କୋରୋନାଲ ହୋଲ୍’ କୁହାଯାଏ। ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ, ସୂର୍ଯ୍ୟର ଚୁମ୍ବକୀୟ କ୍ଷେତ୍ର ଖୋଲିଥାଏ, ଯାହା ସୌର ପବନକୁ ମହାକାଶକୁ ପଳାୟନ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେଇଥାଏ। ଟେଲିସ୍କୋପ ଚିତ୍ରରେ କୋରୋନାଲ ଛିଦ୍ର କଳା ଦେଖାଯାଏ କାରଣ ଏଠାରେ ଗରମ ପ୍ଲାଜମା ନ ଥାଏ। ପ୍ରଜାପତି ଆକୃତିର ଗର୍ତ୍ତ ଏହାର ବିରାଟ ଆକାର ହେତୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, ଯାହା ପ୍ରାୟ ୫,୦୦,୦୦୦ କିଲୋମିଟର ପରିବ୍ୟାପ୍ତ। ଏହାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ଓ ବିଶାଳତା ଏହାକୁ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିରୀକ୍ଷଣ କରାଯାଇଥିବା ସାମ୍ପ୍ରତିକ ସୌର ଘଟଣା ମଧ୍ୟରେ ପୃଥକ୍ କରେ। କରୋନାଲ ଗର୍ତ୍ତ ଦେଇ ସୌର ପବନ ପୃଥିବୀ ଆଡ଼କୁ ଗତି କରୁଥିବାରୁ ଏହା ପୃଥିବୀର ଚୁମ୍ବକୀୟ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିପାରେ। ବୈଜ୍ଞାନିକଙ୍କ ପୂର୍ବାନୁମାନ ଅନୁସାରେ, ସୌର ପବନର ସ୍ରୋତ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୧୪ରେ ପୃଥିବୀରେ ପହଞ୍ଚିବ। ଏହା ଭୂଚୁମ୍ବକୀୟ ଝଡ଼ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ, ଯାହା ଉପଗ୍ରହ କାର୍ଯ୍ୟ ଓ ବୈଷୟିକ ପ୍ରଣାଳୀକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିପାରେ। ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଜି୧ରୁ ଜି୨-ଶ୍ରେଣୀର ଭୂଚୁମ୍ବକୀୟ ଝଡ଼ କରୋନାଲ୍ ଛିଦ୍ର ସହିତ ଜଡିତ ମହାକାଶ ପାଣିପାଗ ଘଟଣାଗୁଡ଼ିକର ଆଚରଣ ବିଷୟରେ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିପାରେ।