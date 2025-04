ଲକ୍ଷ୍ନୌ: କୁନି ପୁଅ ଗାଇଲା ଶିବ ତାଣ୍ଡବ ସ୍ତୋତ୍ରମ୍, ମନଦେଇ ଶୁଣିଲେ ୟୁପି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ । କୁନି କଣ୍ଠରୁ ବାହାରି ଆସୁଥିବା ମହାଦେବଙ୍କ ମନ୍ତ୍ର ଶୁଣି ମୁଗ୍ଧ ହେଉଥିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ତା ସ୍ବର ଶୁଣି ତାଳରେ ତାଳ ପକାଉଥିଲେ । କୁନି ପୁଅ ମୁହଁରୁ ଶିବ ତାଣ୍ଡବ ସ୍ତୋତ୍ରମ୍ ଶୁଣି ଶେଷରେ ତାକୁ ସାବାସୀ ଦେଇ ତା ପିଠି ଥାପୁଡେଇ ଦେବା ସହ ହାତରେ ଚକଲେଟ୍ ଧରାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ।

#WATCH | A child recites 'Shiv Tandav Stotram' in the presence of UP CM Yogi Adityanath at an event in Prayagraj pic.twitter.com/5DtoJ6N8BL