ଶ୍ରୀନଗର: ବର୍ଷା ପାଇଁ ଟ୍ରାକରୁ ଖସିଲା ଟ୍ରେନ୍ । ରେଳ ଧାରଣାରୁ ଲାଇନ୍ ଚ୍ୟୁତ ହେଲା ମାଲବାହୀ ଟ୍ରେନ । ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ପରେ ଟ୍ରାକ୍ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବା ଫଳରେ ଏଭଳି ଅଘଟଣ ହୋଇଛି । ମାଲବାହୀ ଟ୍ରେନଟି ଜାମ୍ମୁରୁ ପଞ୍ଜାବ ଯିବାବେଳେ କାଠୁଆ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ଥିତି ଲଖନପୁର ଠାରେ ଲାଇନଚ୍ୟୁତ ହୋଇଛି ।

ତେବେ ଆଜି ସକାଳେ ଏଭଳି ଅଘଟଣ ଘଟିଥିବା ବେଳେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଏବଂ ଭୂସ୍ଖଳନ ଫଳରେ ମାଟି ଏବଂ ପଥର ଧସି ଆସି ଟ୍ରାକରେ ପଡିଥିଲା ଯେଉଁଥି ପାଇଁ ମାଲବାହୀ ଟ୍ରେନ ଲାଇନଚ୍ୟୁତ ହୋଇଛି । ଦୁର୍ଘଟଣା ପରେ ଉଦ୍ଧାର ଉଦ୍ୟମ ସହ ପୁନରୁଦ୍ଧାର କାମ ଜାରି ରହିଛି । ରେଳବାଇ ଟ୍ରାକମ୍ୟାନ୍ ରାମ ବାହାଦୁର କହିଛନ୍ତି, ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଭୂସ୍ଖଳନ ହୋଇଥିଲା, ଯାହା ଫଳରେ ସମସ୍ତ ଭଗ୍ନାବଶେଷ ଟ୍ରାକ ଉପରେ ପଡିଥିଲା । ଏହି କାରଣରୁ ଟ୍ରେନଟି ଲାଇନଚ୍ୟୁତ ହୋଇଛି ।

#WATCH | Jammu & Kashmir | A goods train going from Jammu to Punjab derailed in Lakhanpur of Kathua district. Relief work is underway. Railway officials are present on the spot. pic.twitter.com/J0lIx0u4ws