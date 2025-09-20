ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ମଙ୍ଗଳବାର ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଆମେରିକାରେ ଡକାୟତି ଉଦ୍ୟମ ବେଳେ ଜଣେ ପ୍ରବାସୀ ଗୁଜରାଟୀ ମହିଳାଙ୍କୁ ଗୁଳିକରି ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି। ପୀଡ଼ିତା କିରଣ ପଟେଲ (୪୯) ଦକ୍ଷିଣ ପିଙ୍କନି ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ରେ ଅବସ୍ଥିତ ଡିଡି’ଜ୍ ଫୁଡ୍ ମାର୍ଟର ମାଲିକ ଓ ପରିଚାଳକ ଥିଲେ। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ମଙ୍ଗଳବାର ରାତି ପ୍ରାୟ ୧୦ଟା ୩୦ରେ ପୁଲିସକୁ ଏକ ଜରୁରିକାଳୀନ କଲ୍ ମିଳିଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ଅଧିକାରୀମାନେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଲେ, ସେମାନେ ପଟେଲଙ୍କୁ ପାର୍କିଂ ସ୍ଥାନରେ ପଡ଼ିଥିବାର ଦେଖିଥିଲେ। ଡାକ୍ତର ପରେ ନିଶ୍ଚିତ କରିଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି।
ଅନୁସନ୍ଧାନକାରୀମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜରେ ଘଟଣାର କ୍ରମ ସ୍ପଷ୍ଟ ଦେଖାଯାଇଛି। ଜଣେ ମୁଖାପିନ୍ଧା ବ୍ୟକ୍ତି ବନ୍ଧୁକ ଧରି ଷ୍ଟୋର୍ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରି ପଟେଲଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ମାଗିଥିଲା, ସେହି ସମୟରେ ପଟେଲ ଏକୁଟିଆ ଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ପଟେଲ ତା’ ଉପରକୁ ଏକ ଜିନିଷ ଫିଙ୍ଗି ପ୍ରତିରୋଧ କରିଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ଡକାୟତ ଗୁଳି ଚଳାଇଥିଲା। ପଟେଲ ପାର୍କିଂ ସ୍ଥାନ ଆଡ଼କୁ ଦୌଡ଼ି ଖସିଯିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁକଧାରୀ ତାଙ୍କୁ ଅନୁସରଣ କରି ଗୁଳି ଚଳାଇଥିଲା। ଗୁଳିରେ ଆଘାତ ପାଇବା ପରେ ସେ ପ୍ରବେଶ ଦ୍ୱାରଠାରୁ ମାତ୍ର ୨୦ ଫୁଟ୍ ଦୂରରେ ତଳେ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲେ। ଅପରାଧୀକୁ ଧରିବା ପାଇଁ ପୁଲିସ ଉଦ୍ୟମ ଚଳାଇଛି।