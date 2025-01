ଜେରୁଜେଲମ୍: ହମାସ୍‌ର ସାମରିକ ୱିଙ୍ଗ ଅଲ-କାସାମ ବ୍ରିଗେଡ ଏକ ଭିଡିଓ ଜାରି କରିଛି ଯେଉଁଥିରେ ୧୯ ବର୍ଷ ବୟସ୍କା ଇସ୍ରାଏଲର କଏଦୀ ଲିରି ଏଲବାଗଙ୍କୁ ଦୟନୀୟ ଅବସ୍ଥାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ୭ ଅକ୍ଟୋବର ୨୦୨୩ ଠାରୁ ତାଙ୍କର ଅପହରଣ ନେଇ ସେ ଇସ୍ରାଏଲ ସରକାରଙ୍କୁ ଦାୟୀ କରୁଛନ୍ତି। ଭିଡିଓ ଫୁଟେଜରେ ଏଲବାଗ ଇସ୍ରାଏଲ୍ ସରକାର ଏବଂ ସେନା ବନ୍ଧକମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ଉପରେ ଛାଡି ଦେଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି।

ଟାଇମ୍ସ ଅଫ୍ ଇସ୍ରାଏଲର ଏକ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଯେତେବେଳେ ହମାସ୍ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲା, ସେତେବେଳେ ଇସ୍ରାଏଲ୍ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ବାହିନୀ (ଆଇଡିଏଫ୍) ସୈନିକ ଲିରି ଏଲବାଗ ଗାଜା ସୀମା ନିକଟସ୍ଥ ନାହଲ ଓଜ ସାମରିକ ବେସ୍‌ରେ ଅବସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିଲେ। ଏହି ଆକ୍ରମଣରେ ତାଙ୍କୁ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ୬ଜଣଙ୍କୁ ବନ୍ଧକ ରଖାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଏହି ଆକ୍ରମଣରେ ୧୫ ଜଣ ସୈନିକ ନିହତ ହୋଇଥିଲେ।

ସାଢ଼େ ତିନି ମିନିଟର ଭିଡିଓରେ ଏଲବାଗ ହିବ୍ରୁ ଭାଷାରେ କହିଛନ୍ତି, ମୋର ବୟସ ମାତ୍ର ୧୯ ବର୍ଷ। ମୋର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନ ମୋ ସାମ୍ନାରେ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋର ଏଠାରେ ଜୀବନ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛି।

ଭିଡିଓରେ ଏଲବାଗ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ଇସ୍ରାଏଲର ସାମରିକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଯୋଗୁ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ବନ୍ଦୀ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରି ସେ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, ସରକାର କିମ୍ବା ସେନା ପାଇଁ ବନ୍ଦୀମାନେ ପ୍ରାଥମିକତା ନୁହନ୍ତି।

