ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆଧାର କାର୍ଡଧାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂଚନା ଅଛି। ଯେଉଁମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନଙ୍କର ଆଧାର ବିବରଣୀ ଅପଡେଟ୍ କରିନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ଏହାକୁ ତୁରନ୍ତ ଅପଡେଟ୍ କରିନେବା ଉଚିତ୍। ମାଗଣାରେ ଆଧାର ଅପଡେଟ୍ କରିବାର ଶେଷ ତାରିଖ ଶୀଘ୍ର ସରିବାକୁ ଯାଉଛି । ଏହି ମାଗଣା ସେବା ଡିସେମ୍ବର ୧୪ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉପଲବ୍ଧ ହେଉଛି।

ୟୁନିକ୍ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫିକେସନ୍ ଅଥରିଟି ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ (ୟୁଆଇଡିଏଆଇ), ଆଧାର ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ଦାୟୀ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ, ବିନା ମୂଲ୍ୟରେ ୧୪ ଡିସେମ୍ବର ୨୦୨୪ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଧାର ଅପଡେଟ୍ ପାଇଁ କଟ୍ ଅଫ୍ ତାରିଖ ବଢ଼ାଇ ଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ସମୟସୀମାକୁ ଆହୁରି ବଢ଼ାଇବାର ଆଶା କମ୍ ଅଛି । ତେଣୁ, ଆଧାର ବିବରଣୀକୁ ମାଗଣାରେ ଅପଡେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଶୀଘ୍ର, ୟୁଆଇଡିଏଆଇ ୱେବସାଇଟ୍‌କୁ ଯାଇ କରାଇନେବା ଆବଶ୍ୟକ।

UIDAI ASK Nashik facilitated Aadhaar Enrolment for senior citizen resident of 98 Years at UIDAI ASK Nashik on 10.12.2024. @UIDAI @GoI_MeitY @InfoNashik @MahaDGIPR pic.twitter.com/apE9ZrfalO

ୟୁଆଇଡିଏଆଇ ଧାର୍ଯ୍ୟ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆଧାର କାର୍ଡର ସବିଶେଷ ତଥ୍ୟ ଅପଡେଟ୍ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥାଏ। ସମୟସୀମା ମଧ୍ୟରେ ଆଧାର ଅପଡେଟ୍ କରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ।

ଯଦି ଆଧାର ଏକ ଦଶନ୍ଧି କିମ୍ବା ତା’ଠାରୁ ଅଧିକ ପୂର୍ବରୁ କରାଯାଇଛି ତେବେ ଆଧାର ସୂଚନା ଅପଡେଟ୍ କରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ।

ନାବାଳକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦିଆଯାଇଥିବା ଆଧାର ୧୫ ବର୍ଷ ବୟସ ସମାପ୍ତ ହେବା ପରେ ବାୟୋମେଟ୍ରିକ୍ ଅପଡେଟ୍ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଥାଏ। ତଥ୍ୟ ବୈଧ ରହିବା ନିଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ, ୧୫ବର୍ଷର ପିଲାମାନଙ୍କର ଆଧାର ଅପଡେଟ୍ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ।

ଯଦି ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର, ଦୁର୍ଘଟଣା କିମ୍ବା ଚିକିତ୍ସା ଯୋଗୁ କାର୍ଡ ଧାରକଙ୍କର ବାୟୋମେଟ୍ରିକ୍ (ଯଥା, ଫିଙ୍ଗର ପ୍ରିଣ୍ଟ କିମ୍ବା ଆଇରିସ୍ ସ୍କାନ୍) ବଦଳିଛି, ତେବେ ଏସବୁ ଆଧାରରେ ଅପଡେଟ୍ କରିବାକୁ ପଡିଥାଏ।



ଆଧାରକୁ କିପରି ଅପଡେଟ୍ କରିବେ:

ଅଧିକ ପଢ଼ନ୍ତୁ: ପାରୋଲରେ ଆସିବେ ଆଶାରାମ ବାପୁ

Always keep your Aadhaar Updated!



You may now upload #ProofofIdentity (POI) & #ProofofAddress (POA) documents online at https://t.co/CbzsDIBUbs ‘FREE OF COST’ till 14th December 2024. pic.twitter.com/6KrvnEHtGR