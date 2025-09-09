ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ବିହାରରେ ଭୋଟର ତାଲିକା ସଂଶୋଧନକୁ ନେଇ ଚାଲିଥିବା ବିବାଦ ମଧ୍ୟରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଆଜି ଏକ ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ରାୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ ସଂଶୋଧିତ ଭୋଟର ତାଲିକାରେ ନାମ ଯୋଡ଼ିବା କିମ୍ବା ବାଦ୍ ଦେବା ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ପରିଚୟ ପ୍ରମାଣ ପାଇଁ ଆଧାର କାର୍ଡକୁ ଏକ ଦଲିଲ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। କୋର୍ଟ ମତଦାତା ପଞ୍ଜୀକରଣ ଢାଞ୍ଚା ଅଧୀନରେ ଗ୍ରହଣୀୟ ପରିଚୟ ପ୍ରମାଣ ତାଲିକାରେ ଆଧାରକୁ ଦ୍ୱାଦଶ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତି ଜନପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ ଆଇନ, ୧୯୫୦ ଅନ୍ତର୍ଗତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସହିତ ସମନ୍ୱୟ ରଖୁଛି, ଯାହା ଭୋଟରଙ୍କ ପରିଚୟ ପ୍ରମାଣ କରିବାରେ ବିଭିନ୍ନ ଡକୁମେଣ୍ଟ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେଉଛି।
କିନ୍ତୁ କୋର୍ଟ ପରିଚୟ ଏବଂ ନାଗରିକତା ମଧ୍ୟରେ ଏକ ସ୍ପଷ୍ଟ ଆଇନଗତ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦର୍ଶାଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆଧାର ପରିଚୟ ପ୍ରମାଣ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରେ, କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ ଭାରତୀୟ ନାଗରିକତାର ପ୍ରମାଣ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଆଧାର ଆଇନ ଏବଂ ପ୍ରାସଙ୍ଗିକ ବୈଧାନିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଉଦ୍ଧୃତ କରି, କୋର୍ଟ ପୁନର୍ବାର କହିଛନ୍ତି: ‘ଆମେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରୁଛୁ ଯେ ଆଧାର କାର୍ଡ ନାଗରିକତାର ପ୍ରମାଣ ନୁହେଁ ଏବଂ ଏହାକୁ ନାଗରିକତାର ପ୍ରମାଣ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ନାହିଁ’। ଭୋଟର ପଞ୍ଜୀକରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସାମିଲ ଥିବା କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଆଧାର କାର୍ଡର ସତ୍ୟତା ଯାଞ୍ଚ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇବେ, ଯେପରି ସେମାନେ ଅନ୍ୟ ଯେକୌଣସି ଦାଖଲ କରାଯାଇଥିବା ପରିଚୟ ପତ୍ରର ସତ୍ୟତା ଯାଞ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି। କୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି, କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଆଧାରକୁ ଦ୍ୱାଦଶ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରିବେ। ନିର୍ବାଚନ କମିସନ୍ ତାଙ୍କ ଓକିଲଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଶ୍ଚିତ କରିଥିଲେ ଯେ ଆଧାରକୁ ଆଇନଗତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁଯାୟୀ ବିଚାର କରାଯିବ।