ନୂଆଦଲ୍ଲୀ : ଆପଣଙ୍କ ଆଧାର କାର୍ଡ ଅପଡେଟ୍ କରିବା ଏବେ ଆପଣଙ୍କ ପକେଟ ଉପରେ ବୋଝ ହୋଇପାରେ। ଭାରତୀୟ ଅନନ୍ୟ ପରିଚୟ ପ୍ରାଧିକରଣ (ୟୁଆଇଡିଏଆଇ) ଆଧାର-ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସେବା ପାଇଁ ଶୁଳ୍କ ବୃଦ୍ଧି ଘୋଷଣା କରିଛି। ଏହି ନୂତନ ଶୁଳ୍କ ୧ ଅକ୍ଟୋବର, ୨୦୨୫ ରୁ ଲାଗୁ ହୋଇଛି ଏବଂ ୩୦ ସେପ୍ଟେମ୍ବର, ୨୦୨୮ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୈଧ ରହିବ। ଏହା ପରେ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ଦେୟ ହାର ୧ ଅକ୍ଟୋବର, ୨୦୨୮ ରୁ ୩୦ ସେପ୍ଟେମ୍ବର, ୨୦୩୧ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲାଗୁ ହେବ। ପୂର୍ବରୁ ୫୦ ଟଙ୍କା କିମ୍ବା ୧୦୦ ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟର ସେବା ପାଇଁ ୟୁଆଇଡିଏଆଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଥାକ୍ରମେ ୭୫ ଟଙ୍କା ଏବଂ ୧୨୫ ଟଙ୍କା ଶୁଳ୍କ ଆଦାୟ କରିବ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ଚକ୍ର, ଅର୍ଥାତ୍ ୨୦୨୮ ରୁ ଏହି ହାର ଆହୁରି ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ।
ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ଜନସଂଖ୍ୟାଗତ ସୂଚନା ଅପଡେଟ୍ ପାଇଁ ୫୦ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଥିଲା, ତାହା ଏବେ ୭୫ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ। ଏଥିରେ ନାମ, ଠିକଣା, ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର ଏବଂ ଜନ୍ମ ତାରିଖ ଭଳି ସୂଚନା ଅପଡେଟ୍ କରିବା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ବାୟୋମେଟ୍ରିକ୍ ଅପଡେଟ୍ (ଯେପରିକି ଫିଙ୍ଗରପ୍ରିଣ୍ଟ, ଆଇରିସ୍ କିମ୍ବା ଫଟୋ), ଯାହା ପୂର୍ବରୁ ୧୦୦ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଥିଲା, ତାହା ଏବେ ୧୨୫ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ। ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ ୨୦୨୫ ରୁ ୨୦୨୮ ମଧ୍ୟରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ, କିନ୍ତୁ ଏହି ସେବାଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ୨୦୨୮ରେ ନୂଆ ଦର ଘୋଷଣା ହେବ ।