ଶ୍ରୀନଗର: ରଣକ୍ଷେତ୍ର ପାଲଟିଲା ଜମ୍ମୁ କଶ୍ମୀର ବିଧାନସଭା ପରିସର । ହାତାହାତି ହେଲେ ବିଧାୟକ । ଠେଲାପେଲା ପାଟିତୁଣ୍ଡ ଭିତରେ ଭୟଙ୍କର ହୋଇଛି ବିଧାନସଭା ପରିସରର ପରିସ୍ଥିତି । କଥା ଏତିକିରେ ଅଟକିନି ବରଂ ମୁଥ ମରାମରି ଆଡକୁ ବି ଯାଇଛି । ବିଧାନସଭା ପ୍ରବେଶ ଦ୍ବାର ନିକଟରେ ମିଡିଆକୁ ଆପ୍ ବିଧାୟକ ଗର୍ଜନ କରି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଉଥିବା ବେଳେ ବିଜେପି ବିଧାୟକଙ୍କ ସହ ମତଭେଦ ଓ ଧସ୍ତାଧସ୍ତି ବି ହୋଇଛି ।

ତେବେ ତେବେ ୱାକଫ୍ ଆଇନ ଉପରେ ଗୃହରେ ଆଲୋଚନା ଦାବି ପରେ ଏପରି ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି । ଜେକେଏନସିର ବିଧାୟକ ଏବଂ ଏନସି ବିଧାୟକମାନେ ଗୃହରେ ହଟ୍ଟଗୋଳ କରିବା ପରେ ଗୃହକୁ ଦିନ ଗୋଟାଏ ଯାଏଁ ମୁଲତବୀ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି । ଆଉ ଏତିକି ବେଳେ ବିଧାନସଭା ପ୍ରବେଶ ଦ୍ବାରା ସାମ୍ନାରେ ଆପ୍ ବିଧାୟକ ମେହରାଜ୍ ମଲ୍ଲିକ ଆଙ୍ଗୁଠି ଦେଖାଇ ଗର୍ଜନ କରୁଥିବା ବେଳେ ବିଜେପି ବିଧାୟକ ଏବଂ ପିଡିପି ବିଧାୟକଙ୍କ ସହ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହୋଇଛି ।

ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିବା ଭିଡିଓରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି କି ଆପ୍ ବିଧାୟକଙ୍କ ସହ ଯୁକ୍ତି କରି କିଛି ବିଧାୟକ ତାଙ୍କୁ ଠେଲି ଦେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ତଳେ ପଡିଯାଉଛନ୍ତି ପରେ ସେ ଉଠି ପୁଣି ଥରେ ଧସ୍ତାଧସ୍ତି କରୁଛନ୍ତି ।

#WATCH | Jammu, J&K: On AAP MLA Mehraaj Malik's alleged accusations, BJP MLA Vikram Randhawa says, "He has abused Hindus... We will not tolerate this... He has said 'Hindu tilak laga ke paap karta hai'... We will give him an answer..."