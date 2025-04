ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଆତଙ୍କ । ତିନି ତିନିଟି ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ପରେ ଆତଙ୍କିତ ଦିଲ୍ଲୀବାସୀ । ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ଅଲଗା ଅଲଗା ସ୍ଥାନରେ ୩ଟି ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ପରେ ଲୋକେ ତ ଭୟରେ ଅଛନ୍ତି ଏହାରି ଭିତରେ ରାଜନୀତିର ରୁଟି ସେକିଛି ଆମ୍ ଆଦମୀ ପାର୍ଟି । ଦିଲ୍ଲୀରେ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ବିଗିଡି ଯାଇଥିବା ନେଇ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିବା ସହ ରେଖା ସରକାରଙ୍କ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛି ।

#WATCH | Delhi | Locals in Seelampur block a road in the area as they continue their protest against the murder of a 17-year-old boy, Kunal; Police officials are present here



Police say teams have been deployed to identify and apprehend the culprit; Investigation underway. pic.twitter.com/i6q6WCiyFn