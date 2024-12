ମୁମ୍ବାଇ: ଶିଶୁ ପ୍ରବଚକ ଭାବରେ ଜଣାଶୁଣା ୧୦ବର୍ଷିୟ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଇନଫ୍ଲୁଏନସର ଅଭିନବ ଆରୋରା ପୁଣି ଥରେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଲୋକଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ହନୁମାନଙ୍କ ବେଶରେ ସେ ନାଚିଥିବା ନାଚର ଭିଡିଓ ଏବେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି । 'ଏକ୍ସ'ରେ ଏକ ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି ଯେଉଁଥିରେ ଜଣେ ୧୦ ବର୍ଷର ଅଭିନବ ଏକ ଭଜନ ଗାଇ ନାଚୁଥିବା ଦେଖାଯାଇଛି। ଭିଡିଓରେ ସେ ପ୍ରଭୁ ହନୁମାନଙ୍କ ପରି ପୋଷାକ, ଫୁଲମାଳ ଓ ମୁକୁଟ ପିନ୍ଧିଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ହନୁମାନଙ୍କର ଅବତାରକୁ ଅନୁକରଣ କରିବା ପାଇଁ ସେ ସେଭଳି ମେକଅପ ନେବା ସହ ହାତରେ ଏକ ଗଦା ଧରିଥିବା ଦେଖାଯାଇଛି |

