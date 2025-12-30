କାନପୁର: ଜଣେ ଯୁବତୀ ତାଙ୍କ ପ୍ରେମିକ ପାଇଁ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ପିଟିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ବନ୍ଧୁ ଏହାର ଭିଡିଓ କରି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ପୋଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। 

ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶକାନପୁରର ନୌବସ୍ତା ଅଞ୍ଚଳରେ ଦୁଇ ଯୁବତୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିବା ହିଂସାତ୍ମକ ଝଗଡ଼ାର  ଭିଡିଓ  ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ଏହି ଘଟଣା ଏପରି ଏକ ସ୍ଥାନରେ ଘଟିଛି ଯେଉଁଠାରେ ରାତିରେ ପୁଲିସ ମୁତୟନ ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଝଗଡ଼ା ସମୟରେ କୌଣସି ପୁଲିସ କର୍ମଚାରୀ ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ନଥିଲେ। ଝଗଡ଼ା ସ୍ଥାନରୁ ଅଳ୍ପ ଦୂରରେ ଏକ ପୁଲିସ ପୋଷ୍ଟ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଖବର ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚି ନଥିଲା।

କେଶକୁ ଟାଣି ଲଗାତାର ୧୧ ଚାପୁଡ଼ା ମାରିଲେ

ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ, ଏହି ଘଟଣାଟି ଯଶୋଦା ନଗର ବାଇପାସ୍ ନିକଟରେ ଘଟିଛି। ଭାଇରାଲ୍ ଭିଡିଓରେ, ଧଳା ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିଥିବା ଜଣେ ଯୁବତୀ  ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଯୁବତୀକୁ ଆକ୍ରମଣ କରୁଥିବାର ଦେଖାଯାଉଛି। ସେ ରାସ୍ତାରେ ପଡ଼ିଥିବା ଯୁବତୀଙ୍କୁ ପିଟୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ କେଶକୁ ଟାଣି ଲଗାତାର ୧୧ ଚାପୁଡ଼ା ମାରିଛନ୍ତି। ପଡ଼ିଯାଇଥିବା ଯୁବତୀଙ୍କର ଛାତି ଏବଂ ମୁଣ୍ଡକୁ ଲାତ ଏବଂ ମୁଥ ମାରିଛନ୍ତି।

ଭିଡିଓରେ ଶୁଣାଯାଉଥିବା ସ୍ୱର ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ସୂଚାଇ ଦେଉଛି, ଏହି ଝଗଡ଼ା ଅଭିଷେକ ନାମକ ଜଣେ ପୁଅ ପାଇଁ ହେଉଛି। ଆକ୍ରମଣକାରୀ ଜଣେ ଯୁବତୀ ଚିତ୍କାର କରି କହୁଛନ୍ତି, ତୁ ଅଭିଷେକକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଲୁ, ଏବେ ସେ ମୋର, ତୁ ତାକୁ ବାବୁ ଡାକିବାକୁ କିଏ?  ତାକୁ ସ୍କାଏ ଲନ୍‌ରେ ଭେଟିବାକୁ କାହିଁକି କହିଥିଲୁ?"

ପୁଲିସ ବିଭାଗ ଏହି ଘଟଣାକୁ ଗମ୍ଭୀରତାର ସହ ନେଇଛି। ପୁଲିସ କହିଛି, "ଭାଇରାଲ ଭିଡିଓଟି ଆମ ଦୃଷ୍ଟିକୁ ଆସିଛି। ମାମଲାଟିର ତଦନ୍ତ କରାଯାଉଛି, ଏବଂ ଏହା ଏକ  ତ୍ରିକୋଣୀୟ ପ୍ରେମ ବୋଲି ମନେ ହେଉଛି। ଆମେ ଉଭୟ ପକ୍ଷଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ଏବଂ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଉପଯୁକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ।