ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଭାରତର ପ୍ରିମିୟମ୍ ବିମାନ କମ୍ପାନି ‘ଇଣ୍ଡିଗୋ’ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛି। ଗୁରୁବାର ଦିନ ବିମାନ କମ୍ପାନି ଉଡ଼ାଣ ବାତିଲ ପାଇଁ ଏକ ରେକର୍ଡ ସ୍ଥାପନ କରିଛି। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ନଭେମ୍ବର ୪ ତାରିଖରେ ସାରା ଦେଶରେ ୫୫୦ଟି ଇଣ୍ଡିଗୋ ଉଡ଼ାଣ ବାତିଲ କରାଯାଇଛି। ଏଥିମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରାୟ ୧୯୧ଟି ଦିଲ୍ଲୀ, ମୁମ୍ବାଇ, ଅହମ୍ମଦାବାଦ ଏବଂ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ରୁଟରେ ଥିଲା। ବ୍ୟାପକ ବାତିଲକରଣ ବିମାନବନ୍ଦରଗୁଡ଼ିକରେ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ବିମାନ କମ୍ପାନି ଏକ ବିବୃତ୍ତି ଜାରି କରିଛି।

ଇଣ୍ଡିଗୋ କହିଛି ଯେ ଗତ ଦୁଇ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଏହାର ନେଟୱାର୍କ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଏହି ଘଟଣାଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ଆମର ସମସ୍ତ ଗ୍ରାହକ ଏବଂ ଶିଳ୍ପ ଅଂଶୀଦାରଙ୍କ ନିକଟରେ ଆମେ ଆନ୍ତରିକ ଭାବରେ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ।। ‘ଇଣ୍ଡିଗୋ’ର ଦଳଗୁଡ଼ିକ MOCA, DGCA, BCAS, AAI ଏବଂ ବିମାନବନ୍ଦର ଅପରେଟରଙ୍କ ସମର୍ଥନରେ ନିଷ୍ଠାର ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଏହି ବିଳମ୍ବର ପ୍ରଭାବକୁ ହ୍ରାସ କରିବା ଏବଂ ସ୍ୱାଭାବିକତା ଫେରାଇ ଆଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ। ବିମାନ କମ୍ପାନି ସ୍ଥିତି ଯାଞ୍ଚ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛି। ଇଣ୍ଡିଗୋ ତା’ର ବିବୃତ୍ତିରେ ଆହୁରି କହିଛି ଯେ, ଆମେ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଉଡ଼ାଣରେ ଯେକୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ବିଷୟରେ ଅବଗତ କରାଉଛୁ ଏବଂ ବିମାନବନ୍ଦରକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ସର୍ବଶେଷ ସ୍ଥିତି ଯାଞ୍ଚ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛୁ। ଅଭାଭବନୀୟ ପରିସ୍ଥିତି ପାଇଁ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରୁଛୁ। ଯଥାଶୀଘ୍ର ପୁଣି ଥରେ ପରିସ୍ଥିତି ସ୍ବାଭାବିକ କରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରୁଛୁ। 

ଉଡ଼ାଣ ବାତିଲ ହେବାର କାରଣ ପଚାରିଲା ଡିଜିସିଏ

ଦେଶର ସର୍ବବୃହତ ବିମାନ କମ୍ପାନି ମଧ୍ୟରୁ ଅନ୍ୟତମ ‘ଇଣ୍ଡିଗୋ’ ଗତ କିଛି ଦିନ ଧରି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛି। ଗତ ମାସରେ ବିମାନ କମ୍ପାନି ୧୨୩୨ଟି ଉଡ଼ାଣ ବାତିଲ କରିଥିଲା ​​ଏବଂ ଯଥେଷ୍ଟ ବିଳମ୍ବର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥିଲା। କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତାରେ ହ୍ରାସ ପରେ ବେସାମରିକ ବିମାନ ଚଳାଚଳ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ (ଡିଜିସିଏ) ଏକ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲା। ଏହା ବିମାନ କମ୍ପାନିକୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ତୀବ୍ର ହ୍ରାସ ପଛର କାରଣ ବଖାଣିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲା। ବେସାମରିକ ବିମାନ ଚଳାଚଳ ସଂସ୍ଥା ନଭେମ୍ବରରେ ଦ୍ରୁତ ଉଡ଼ାଣ ବାତିଲ ଏବଂ ବିଳମ୍ବ ପଛର କାରଣ ବଖାଣିବାକୁ ବିମାନ କମ୍ପାନିକୁ ପଚାରିଥିଲା। 

