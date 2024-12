ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ବେଙ୍ଗାଲୁରୁର ଅତୁଲ ସୁଭାଷଙ୍କ ଆତ୍ମହତ୍ୟାକୁ ନେଇ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ୟୁଜରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅସନ୍ତୋଷ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ପତ୍ନୀଙ୍କ ନିର୍ଯାତନାରେ ଅତିଷ୍ଠ ହୋଇ ସୁଭାଷ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଅତୁଲଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଯୌତୁକ ନିର୍ଯାତନା ଏବଂ ହତ୍ୟା ସମେତ ୯ ଟି ମାମଲା ଦାୟର କରିଥିଲେ। ନିଜକୁ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ଘୋଷଣା କରି ସୁଭାଷ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କ ଅତ୍ୟାଚାରକୁ ୨୪ ପୃଷ୍ଠାର ଆତ୍ମହତ୍ୟା ନୋଟ୍ ଏବଂ ୮୦ ମିନିଟର ରେକର୍ଡ ହୋଇଥିବା ଭିଡିଓ ବାର୍ତ୍ତାରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି।

ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲିଖିତ ନୋଟ୍ ଏବଂ ଭିଡିଓର କ୍ଲିପ୍ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗଛି। ଅତୁଲଙ୍କ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ପରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଯୌ ତୁକ ନିର୍ଯାତନା ସହ ଜଡିତ ଆଇନକୁ ନେଇ ଉଦ୍‌ବେଗ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏଭଳି ମାମଲାର ଶୁଣାଣି ବେଳେ କୋର୍ଟ ଯତ୍ନବାନ ହେବା ଉଚିତ୍।

ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯୌତୁକ ନିର୍ଯାତନା ମାମଲାରେ ଆଇନର ଅପବ୍ୟବହାରକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ କୋର୍ଟ ଯତ୍ନବାନ ହେବା ଉଚିତ୍। ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କୁ ଜଡିତ କରିବାର ପ୍ରବୃତିକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ନିରୀହ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ଅନାବଶ୍ୟକ ଅସୁବିଧାରୁ ରକ୍ଷା କରାଯିବା ଉଚିତ୍।

ଜଷ୍ଟିସ୍ ବି. ନାଗରତ୍ନା ଏବଂ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଏନ. କୋଟିଶ୍ବର ସିଂ ଙ୍କୁ ନେଇ ଗଠିତ ବେଞ୍ଚ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ବୈବାହିକ ବିବାଦରେ ଆବଦ୍ଧ ହୋଇଥିବା ଅପରାଧିକ ମାମଲାରେ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସକ୍ରିୟ ସମ୍ପୃକ୍ତି ଥିବା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅଭିଯୋଗ ବିନା ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ନାମ ଉଲ୍ଲେଖ କରିବାକୁ ବାରଣ କରାଯିବା ଉଚିତ୍।

ବେଞ୍ଚ କହିଛନ୍ତି, 'ନ୍ୟାୟିକ ଅନୁଭୂତିରୁ ଏହା ଏକ ଜଣାଶୁଣା ତଥ୍ୟ ଯେ ବୈବାହିକ ବିବାଦ ହେଲେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସମସ୍ତ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ଜଡିତ କରିବାର ପ୍ରବୃତି ଥାଏ। ଠୋସ୍ ପ୍ରମାଣ କିମ୍ବା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅଭିଯୋଗ ବିନା ସାଧାରଣ ତଥା ବ୍ୟାପକ ଅଭିଯୋଗ ଅପରାଧିକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନର ଆଧାର ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ।

ତେଣୁ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଏଭଳି ମାମଲାରେ ଆଇନଗତ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଅପବ୍ୟବହାରକୁ ରୋକିବା ଏବଂ ନିରୀହ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ଅନାବଶ୍ୟକ ସମସ୍ୟାରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ କୋର୍ଟ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବା ଉଚିତ୍।

ତେଲେଙ୍ଗାନା ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ରାୟକୁ ଖାରଜ କରି ଶୀର୍ଷକୋର୍ଟ ଏହା କହିଛନ୍ତି। ଅତୁଲଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଅତୁଲ ଏବଂ ତାଙ୍କ , ପିତାମାତା ତଥା ପରିବାରର ଅନ୍ୟ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଦାଖଲ କରିଥିବା ଯୌତୁକ ନିର୍ଯାତନା ମାମଲାକୁ ଖାରଜ କରିବାକୁ ମନା କରିଦେଇଥିଲେ।

ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସଂଶୋଧନ ମାଧ୍ୟମରେ ଭାରତୀୟ ଦଣ୍ଡବିଧି ସଂହିତା (ଆଇପିସି) ରେ ଧାରା୪୯୮-ଏକୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ସ୍ୱାମୀ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କ ପ୍ରତି ହେଉଥିବା ଅତ୍ୟାଚାରକୁ ରୋକିବା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ପ୍ରଶାସନ ଦ୍ୱାରା ତୁରନ୍ତ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ସୁନିଶ୍ଚିତ ହେବ। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ,ଏବେ ଭାରତୀୟ ଜଷ୍ଟିସ କୋଡ ଦ୍ୱାରା ଭାରତୀୟ ଦଣ୍ଡ ସଂହିତା ବଦଳାଯାଇଛି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଥିରେ ଅପରାଧ ସହ ଜଡିତ ବିଭାଗଗୁଡ଼ିକ ବଦଳିଛି। ତଥାପି, ପୁରୁଣା ମାମଲାଗୁଡ଼ିକର ବିଚାର ଆଇପିସି ଅଧୀନରେ ଚାଲିବ।

ବେଞ୍ଚ କହିଛନ୍ତି, 'ତଥାପି, ନିକଟ ଅତୀତରେ ସମଗ୍ର ଦେଶରେ ବିବାହ ବିବାଦରେ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବା ସହିତ ବିବାହ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ମଧ୍ୟରେ ମତଭେଦ ଏବଂ ତିକ୍ତତା ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିଲା, ଫଳସ୍ୱରୂପ ଆଇପିସିର ଧାରା ୪୯୮-ଏ (ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆଘାତ) କିମ୍ବା ପତ୍ନୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟ) ପତ୍ନୀଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପରିବାର ବିରୁଦ୍ଧରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଅଭିଯୋଗକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ 'କ୍ରୁରତା' ଭଳି ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଅପବ୍ୟବହାର କରିବାର ପ୍ରବୃତି ବଢୁଛି।

ଅଦାଲତ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଅସ୍ପଷ୍ଟ ତଥା ସାଧାରଣ ଅଭିଯୋଗ, ଯଦି ବିବାହ ବିବାଦ ସମୟରେ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରା ନ ଯାଏ, ତେବେ ଆଇନଗତ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ଅପବ୍ୟବହାର ହେବ ଏବଂ ପତ୍ନୀ ଓ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଦ୍ୱାରା ଚାପ ରଣନୀତି ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ।

A Heartbreaking Loss: Atul Subhash, a young man, tragically took his own life.



- His wife, driven by greed, was already receiving ₹40,000 every month as maintenance, despite working at Accenture and earning her own money.



- Yet, she demanded ₹2-4 lakhs more.



- In a moment of… pic.twitter.com/nSbQ6JNGWN — Akassh Ashok Gupta (@peepoye_) December 10, 2024

ଅଧିକ ପଢ଼ନ୍ତୁ: ହିନ୍ଦୁଙ୍କ ବିରୋଧରେ ହିଂସାକୁ ସ୍ବୀକାର କଲା ବାଂଲାଦେଶ

ଏହାସହ ଏହା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଆଇପିସିର ଧାରା ୪୯୮-ଏ ଅନୁଯାୟୀ ନିର୍ଦ୍ଦୟତାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିବା କୌଣସି ମହିଳା ନୀରବ ରହିବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ। ସେ ଏନେଇ ଅଭିଯୋଗ କିମ୍ବା କୌଣସି ଅପରାଧିକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଉଚିତ୍। ବେଞ୍ଚ କହିଛନ୍ତି ଯେ (କେବଳ ଏହା କହିବାକୁ ପଡିବ) ଯେ ଏହିପରି ମାମଲାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦିଆଯିବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ।

#WATCH | A 34-year-old deputy general manager of a private firm in Karnataka's Bengaluru, Atul Subash died by suicide on Monday, leaving behind a 24-page suicide note accusing his wife, her family members, and a judge of "explicit instigation for suicide, harassment, extortion,… pic.twitter.com/GpMnZXtZjI — ANI (@ANI) December 10, 2024

କୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଧାରା ୪୯୮-ଏ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ମୁଖ୍ୟତଃ କୌଣସି ସମ୍ପତ୍ତି କିମ୍ବା ମୂଲ୍ୟବାନ ସିକ୍ୟୁରିଟିର ବେଆଇନ ଦାବି ଯୋଗୁ ଶାଶୁଘରେ ନିର୍ଦ୍ଦୟତାର ଶିକାର ହେଉଥିବା ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା।

ବେଞ୍ଚ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ତଥାପି, ବର୍ତ୍ତମାନର ଘଟଣାରେ ବେଳେବେଳେ ଏହାର ଅପବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥିବା ଅତୁଲଙ୍କ ଭଳି ମାମଲାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି।

#WATCH | Techie dies by suicide in Bengaluru | Mumbai: Lawyer Abha Singh says, " A 34-year-old young techie Atul Subash committed suicide in Bengaluru and he has left behind a suicide note...he has mentioned that 9 Police complaints have been registered against him, there are… pic.twitter.com/ZmqdwSxx3j — ANI (@ANI) December 11, 2024

ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ ଏଫ୍ଆଇଆର୍‌କୁ ଖାରଜ କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଅଭିଯୋଗ ଏବଂ ଶତ୍ରୁତା କାରଣରୁ ପତ୍ନୀ ଜଣକ ସ୍ୱାମୀ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ।

#WATCH | | Techie dies by suicide in Bengaluru | Delhi: Barkha Trehan, Men's Rights activist says, "...Atul Subhash is not the first man, lakhs of such men have died. 34-year-old Atul Subhash was compelled, the system has failed. There is a lot of biasedness in the system, only… pic.twitter.com/yIHpOXYcNr — ANI (@ANI) December 11, 2024

ଅଧିକ ପଢ଼ନ୍ତୁ: \ଛାଡ଼ପତ୍ର ମାମଲାର ଶୁଣାଣି ନେଇ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁରୁ ୪୦ ଥର ୟୁପି ଆସିଥିଲେ ଅତୁଲ୍‌