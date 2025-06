ଇନ୍ଦୋର: ମେଘାଳୟ ହନିମୁନ ହତ୍ୟା ମାମଲାରେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ମୃତ ରାଜା ରଘୁବଂଶୀଙ୍କ ମାଆଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା । ଏକମାତ୍ର ପୁଅକୁ ହରାଇ ଭାଙ୍ଗିପଡିଥିବା ମାଆ ହତ୍ୟାକାରୀ ବୋହୂକୁ ଫାଶୀ ଖୁଣ୍ଟରେ ଚଢାଇ ଦେବାକୁ ଦାବି କରିଛନ୍ଚି । କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ରାଜାଙ୍କ ମାଆ ଉମା କହିଛନ୍ତି- ଆମେ କେବେ ବି ଭାବି ନଥିଲୁ ଖୁସି କରିବାକୁ ଯାଇଥିବା ପୁଅ ସହ ଏମିତି ବର୍ବରକାଣ୍ଡ ହେବ ବୋଲି । ପୁଅ କହୁଥିଲା ସୋନମ କାହାକୁ କିଛି ନଜଣାଇ ଫ୍ଲାଇଟ୍ ଟିକେଟ୍ ବୁକ କରିଦେଇଥିଲା ଆଉ ତାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିଥିଲା ମେଘାଳୟ ଯିବାକୁ । ଏହା ଏକ ପ୍ରାୟୋଜିତ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ । ଯଦି ସୋନମ ସେ ହତ୍ୟାରେ ଲିପ୍ତ ତାହାଲେ ତାକୁ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଉ । ମୋ ପୁଅକୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳୁ... ବୋଲି କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି କହିଛନ୍ତି ମାଆ ।

#WATCH | Indore, MP: Arrested accused Raj Kushwaha's mother and sister arrive at the Indore Crime Branch's office



Kushwaha's mother says, " I have come here to meet Raj, but I have been asked to wait."



Kushwaha is one of the four persons arrested in the Raja Raghuvanshi murder… pic.twitter.com/ieVjxSQZdK