ମୁମ୍ବାଇ: ବଲିଉଡ ସୁପରଷ୍ଟାର ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ହେବା ପରେ, ଫିଲ୍ମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରୁ ଆଉ ଏକ ବଡ଼ ଖବର ଆସିଛି। ବଲିଉଡ ଅଭିନେତା ଏବଂ ପୂର୍ବତନ ସାଂସଦ ଗୋବିନ୍ଦାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ସେ ହଠାତ୍ ତାଙ୍କ ଘରେ ପଡିଯାଇଥିଲେ।  

ତାଙ୍କୁ ଚେତାଶୂନ୍ୟ ଅବସ୍ଥାରେ ଜୁହୁର ଏକ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ହସ୍ପିଟାଲରେ ଅଭିନେତାଙ୍କ ଅନେକ ଡାକ୍ତରୀ ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଇଛି।  ଏବେ ଏକ ଡାକ୍ତରୀ ଦଳ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ନଜର ରଖିଛନ୍ତି।  ତାଙ୍କ ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ଆଇନଗତ ପରାମର୍ଶଦାତା ଲଳିତ ବିନ୍ଦଲ ଗୋବିନ୍ଦାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ଖରାପ ହେଉଥିବା ସମ୍ପର୍କରେ ନିଶ୍ଚିତ କରିଛନ୍ତି।

ଗୋବିନ୍ଦଙ୍କ ବନ୍ଧୁ କ’ଣ କହିଲେ?

ଗୋବିନ୍ଦାଙ୍କ ବନ୍ଧୁ ଲଳିତ ବିନ୍ଦଲ ଗୋବିନ୍ଦାଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ବିଷୟରେ କହିଛନ୍ତି, ଗୋବିନ୍ଦା ହଠାତ୍ ବେହୋସ୍ ହୋଇ ଘରେ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲେ। ତା'ପରେ ତାଙ୍କୁ କ୍ରିଟିକାଲ୍ କେୟାର ହସ୍ପିଟାଲକୁ ନିଆଯାଇଥିଲା। ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଅଛନ୍ତି। 

ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଭେଟିବା ପାଇଁ ହସ୍ପିଟାଲ ଯାଇଥିଲେ

ଗୋବିନ୍ଦା ଗୋଟିଏ ଦିନ ତଳେ  ବ୍ରିଚ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡି ହସ୍ପିଟାଲରେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଭେଟିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ। ଏହି ଗସ୍ତ ସମୟରେ ସେ ବହୁତ ହତାଶ ଦେଖାଯାଉଥିଲେ। ତେବେ ଗୋବିନ୍ଦା ସେତେବେଳେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ସହିତ କଥା ହୋଇ ନଥିଲେ। ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା ସମସ୍ୟା ଅନୁଭବ କରିବା ପରେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା। ତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ଏବେ ସ୍ଥିର ଅଛି ଏବଂ ତାଙ୍କ ଅବସ୍ଥାରେ ଯଥେଷ୍ଟ ଉନ୍ନତି ହେଉଛି।

ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଥିଲେ

ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯେ, ଗୋବିନ୍ଦା ଗୋଡ଼ରେ ଭୁଲବଶତଃ ଗୁଳି ଚଳାଇବାରୁ ଏକ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ତାଙ୍କୁ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା। ତାଙ୍କ ଝିଅ ଟିନା ଆହୁଜା ତାଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଡାକ୍ତରଖାନା ନେଇଥିଲେ। ଲାଇସେନ୍ସପ୍ରାପ୍ତ ରିଭଲଭର ସଫା କରୁଥିବା ସମୟରେ, ଗୋବିନ୍ଦା ଭୁଲବଶତଃ ନିଜ ଗୋଡ଼କୁ ଗୁଳି ଚଳାଇଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର କରାଯାଇଥିଲା। ପୁଲିସ ଘଟଣା ବିଷୟରେ ଗୋବିନ୍ଦା ଏବଂ ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ପଚରାଉଚରା କରିଥିଲା।

