କୋଲକାତା: କୋଲକାତା ବଳାତ୍କାର-ହତ୍ୟା ମାମଲାକୁ ବିରୋଧ କରି ପୋଷ୍ଟ କରିବା ପରେ ତୃଣ ମୂଳ କଂଗ୍ରେସର ପୂର୍ବତନ ସଦସ୍ୟ ତଥା ଅଭିନେତ୍ରୀ ମିମି ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଅଡୁଆରେ ଫଶିଛନ୍ତି। ମିମି ତାଙ୍କ ପୋଷ୍ଟ୍‌ରେ କୋଲକାତା ପୁଲିସର ସାଇବର ସେଲ ବିଭାଗକୁ ମଧ୍ୟ ଟ୍ୟାଗ୍ କରିଛି।

ମିମି ଲେଖିଛନ୍ତି, “ଏବଂ ଆମେ ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ନ୍ୟାୟ ଦାବି କରୁଛୁ, ଠିକ୍‌ ତ? ଏମାନେ ସେହିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କିଛି ଜଣ; ଯିଏ ନିଜର ମୁହଁ ଲୁଚାଇ ଦୁଷ୍କର୍ମ ଧମକର ଭିଡ଼ ଭିତରେ ମହିଳାଙ୍କ ସହ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିବା କଥା କୁହନ୍ତି। କେଉଁ ପ୍ରକାରର ଲାଳନପାଳନ ଏବଂ ଶିକ୍ଷା ଏହା ଅନୁମତି ଦିଏ?’’

AND WE ARE DEMANDING JUSTICE FOR WOMEN RIGHT????

These are just few of them.

Where rape threats has been normalised by venomous men masking themselves in the crowd saying they stand by women.What upbringing nd education permits this????@DCCyberKP pic.twitter.com/lsU1dUOuIs

— Mimi chakraborty (@mimichakraborty) August 20, 2024