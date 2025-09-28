କରୁର: ଚେନ୍ନାଇରୁ ପ୍ରାୟ ୪୦୦ କିଲୋମିଟର ଦୂର କରୁରରେ ଅଭିନେତାରୁ ରାଜନେତା ପାଲଟିଥିବା ଥଲପତି ବିଜୟଙ୍କ ରାଲିରେ ଦଳାଚକଟା ହେବାରୁ ୮ଜଣ ପିଲାଙ୍କ ସମେତ ୩୯ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ଦଳାଚକଟାର କାରଣ ଏବେ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ଅନେକ ତ୍ରୁଟି ଏହି ଦଳାଚକଟା ପାଇଁ ଦାୟୀ ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି। ପୁଲିସ ଏବେ ବିଭିନ୍ନ ଦିଗକୁ ନେଇ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଏମଧ୍ୟରେ ଶୋକପ୍ରକାଶ କରିବା ସହ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦେବାକୁ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଥଲପତି ବିଜୟ।
ଅଭିନେତା-ରାଜନେତା ବିଜୟ ଆଜି ୩୯ ଜଣଙ୍କ ପରିବାରକୁ ୨୦ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦେବାକୁ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଟିଭିକେ ମୁଖ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ତାଙ୍କ ଦଳ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଆହତ ପ୍ରାୟ ୧୦୦ଜଣଙ୍କୁ ୨ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ଦେବ।
Thalapathy Vijay has announced a compensation of ₹20 lakh each to the families of those who lost their lives, and ₹2 lakh each to the injured undergoing treatment. #TVKVijay@actorvijay@TVKVijayHQpic.twitter.com/nDb4SgKSqX— Actor Vijay Team (@ActorVijayTeam) September 28, 2025
ଦଳର ଏକ୍ସ ଆକାଉଣ୍ଟ ଜରିଆରେ ପୋଷ୍ଟ କରି ୫୧ ବର୍ଷୀୟ ଅଭିନେତା-ରାଜନେତା କହିଛନ୍ତି ଯେ, "ହୃଦୟର ଯନ୍ତ୍ରଣାକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଶବ୍ଦ ହରାଇ ବସିଛି। ମୋର ଆଖି ଏବଂ ମନ ଦୁଃଖରେ ଢାଙ୍କି ହୋଇଛି। କାଲି ଭେଟିଥିବା ସମସ୍ତ ଲୋକଙ୍କ ମୁହଁ ମୋ ଆଖି ଆଗକୁ ଚାଲି ଆସୁଛି। ମୁଁ ଯେତେ ଅଧିକ ମୋତେ ସ୍ନେହ କରୁଥିବା ଏବଂ ଭଲପାଉଥିବା ମୋର ପ୍ରଶଂସକଙ୍କ ବିଷୟରେ ଭାବୁଛି, ମୋର ହୃଦୟ ସେତେ ଅଧିକ ଭାରୀ ହୋଇପଡ଼ୁଛି। ଏହା ପ୍ରକୃତରେ ଆମ ପାଇଁ ଏକ ଅପୂରଣୀୟ କ୍ଷତି। ତଥାପି, ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରର ଜଣେ ସଦସ୍ୟ ଭାବରେ, ମୁଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିବାରକୁ ୨୦ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଏବଂ ଆହତ ହୋଇ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ୨ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ଯେ, ଆହତ ହୋଇଥିବା ଲୋକେ ଶୀଘ୍ର ସୁସ୍ଥ ହୋଇ ଘରକୁ ଫେରି ଆସନ୍ତୁ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହା ମଧ୍ୟ ଜଣାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ, ତାମିଲନାଡୁ ସଫଳତା କ୍ଲବ୍ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଥିବା ଆମର ସମସ୍ତ ସମର୍ଥକଙ୍କୁ ସବୁ ପ୍ରକାରର ସାହାଯ୍ୟ ଯୋଗାଇବେ। "
என் நெஞ்சில் குடியிருக்கும் அனைவருக்கும் வணக்கம்.— TVK Vijay (@TVKVijayHQ) September 28, 2025
கற்பனைக்கும் எட்டாத வகையில், கரூரில் நேற்று நிகழ்ந்ததை நினைத்து, இதயமும் மனதும் மிகமிகக் கனத்துப் போயிருக்கும் சூழல். நம் உறவுகளை இழந்து தவிக்கும் பெருந்துயர்மிகு மனநிலையில், என் மனம் படுகிற வேதனையை எப்படிச் சொல்வதென்றே…