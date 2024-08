ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ପ୍ୟାରିସ ଅଲିମ୍ପିକ୍ସ ଅବସରରେ ହଠାତ ତୁର୍କୀର ସୁଟର ୟୁସୁଫ ଡିକେକ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି । ୫୧ ବର୍ଷୀୟ ଏହି ସୁଟର ଯେଉଁ ଶୈଳୀରେ ଆସି ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରି ଐତିହାସିକ ରୌପ୍ୟ ପଦକ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି ତାହା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିଛି ।

ରୌପ୍ୟ ପଦକ ଜିତିବା ପରେ ୟୁସୁଫ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଏହି କ୍ରମରେ ବଲିଉଡ ଅଭିନେତା ଆଦିଲ ହୁସୈନ ଡିକେକଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ମିଳିବାରେ ଲାଗିଛି।

ବଲିଉଡ ଅଭିନେତା ଆଦିଲ ହୁସୈନ ଓ ୟୁସୁଫ ଡିକେକ ଦେଖିବାକୁ ଏକା ଭଳି ଦିଶୁଥିବା ହେତୁ ଜଣେ ଏକ୍ସ ବ୍ୟବହାରକାରୀ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇ ଲେଖିଛନ୍ତି, ‘ଆଦିଲ ହୁସୈନ ଅଲିମ୍ପିକ୍ସ ୨୦୨୪ରେ ତୁର୍କୀ ପାଇଁ ରୌପ୍ୟ ପଦକ ଜିତିଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଅନେକ ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ।

Wish this was true... May be it's not to late to start practicing... Since I have the attitude need to work on the skill set now..

😆 https://t.co/GS8iHQafCg

— Adil hussain (@_AdilHussain) August 2, 2024