ମୁମ୍ବାଇ: ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ହେବାକୁଥିବା ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ଯୋଗୁ ଅନେକ ରୋଚକ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି। ଶିବସେନା ଏବଂ ଏନସିପି ଦୁଇ ଦଳରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇ ଉଭୟ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ​​ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏକନାଥ ସିନ୍ଦେଙ୍କର ଏକ ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ଏହି ଭିଡିଓ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ପରେ ଉଦ୍ଧବ ଠାକରେଙ୍କ ପୁଅ ଶିବସେନା ନେତା ଆଦିତ୍ୟ ଠାକରେ ତାଙ୍କୁ କଟାକ୍ଷ କରିଛନ୍ତି।

😂😂 new teleprompter.

This incompetent man is the illegal cm of our state, thanks to the bjp. https://t.co/g8K2d2Mkm3