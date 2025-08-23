କୋଲକାତା: ୨୦୨୪ ଡିସେମ୍ବର ପରେ ହୋଇଥିବା ରାଜ୍ୟ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ଓ ଉପନିର୍ବାଚନ ପରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଆସୋସିଏସନ୍ ଫର୍ ଡେମୋକ୍ରାଟିକ୍ ରିଫର୍ମସ୍ (ଏଡିଆର୍)ର ସଦ୍ୟତମ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ୧୫ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରୁ କିଛି ଅଧିକ ସମ୍ପତ୍ତି ଥିବା ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ସମସ୍ତ ୩୧ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସବୁଠାରୁ ଗରିବ। ଗତ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ଦାଖଲ କରିଥିବା ସତ୍ୟପାଠରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଥିବା ତଥ୍ୟରୁ ଏହି ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି।
ଆନ୍ଧ୍ର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଚନ୍ଦ୍ରବାବୁ ନାଇଡୁ ୯୩୧ କୋଟିରୁ ଅଧିକ ସମ୍ପତ୍ତି ସହ ତାଲିକାର ଶୀର୍ଷରେ ଥିବା ବେଳେ ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶର ପେମା ଖଣ୍ଡୁ (୩୩୨ କୋଟି ଟଙ୍କା) ଦ୍ବିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛନ୍ତି। ଏହି ତାଲିକାରେ ଉଭୟ ହେଉଛନ୍ତି ଏକମାତ୍ର ଅର୍ବୁଦପତି (ବିଲିୟନେୟାର)। ରିପୋର୍ଟରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ୩୧ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମୋଟ ସମ୍ପତ୍ତିର ମୂଲ୍ୟ ୧୬୩୦ କୋଟି ଟଙ୍କା। ନିର୍ବାଚନ ଓ ରାଜନୈତିକ ସଂସ୍କାର କ୍ଷେତ୍ରରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଏଡିଆର୍ର ରିପୋର୍ଟରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ, ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ୧୫ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ସମ୍ପତ୍ତି ଘୋଷଣା କରିଥିବା ବେଳେ ଜମ୍ମୁ-କାଶ୍ମୀର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଓମାର ଅବଦୁଲ୍ଲାଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତି ୫୫ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ରହିଛି। କେରଳ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପିନାରାଇ ବିଜୟନ ୧ କୋଟି ଟଙ୍କାରୁ କିଛି ଅଧିକ ସମ୍ପତ୍ତି ସହ ଶେଷରୁ ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ଅଛନ୍ତି।
ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୩୦, ୨୦୨୧ରେ ଭବାନୀପୁର ବିଧାନସଭା ଆସନ ପାଇଁ ହୋଇଥିବା ଉପନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ସତ୍ୟପାଠ ଦାଖଲ କରିଥିଲେ। ୨୦୨୦-୨୧ରେ ସେ ଦାଖଲ କରିଥିବା ଆୟକର ରିଟର୍ଣ୍ଣରେ ତାଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତିର ମୂଲ୍ୟ ୧୫.୪ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଥିଲା। ୨୦୧୬ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ତାଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତିର ମୂଲ୍ୟ ୩୦.୪ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଥିଲା। ସତ୍ୟପାଠରେ ସେ ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ନଗଦ ଟଙ୍କା ୬୯,୨୫୫ ଟଙ୍କା ଥିବା ବେଳେ ୧୩.୫ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଲାନ୍ସ ରହିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ତାଙ୍କ ନିର୍ବାଚନ ଖର୍ଚ୍ଚ ଖାତାରେ ଦେଢ଼ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ରହିଛି। ସତ୍ୟପାଠରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି ଯେ ୨୦୧୯-୨୦ରେ ତାଙ୍କର ଉତ୍ସରୁ ଟିକସ କାଟ(ଟିଡିଏସ୍) ୧.୮ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଥିଲା। ସତ୍ୟପାଠ ଅନୁଯାୟୀ, ତାଙ୍କ ନାମରେ କୌଣସି ଜମିଜମା କିମ୍ବା ଆବାସିକ ଘର ନାହିଁ।
ଏଡିଆର୍ କହିଛି, ଯେତେବେଳେ ନିର୍ବାଚନ କମିସନଙ୍କ ନିକଟରେ ସତ୍ୟପାଠ ଦାଖଲ କରାଯାଏ, ସେମାନେ ଏହାକୁ ଆୟକର ବିଭାଗକୁ ପଠାଇଥାନ୍ତି। ସତ୍ୟପାଠ ସହ କିଛି ଦସ୍ତାବିଜ ରହିଛି ଏବଂ ଆମକୁ ଏହା ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ବୋଲି ଏଡିଆର୍ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି।