ଶ୍ରୀନଗର: ଜମ୍ମୁ-କାଶ୍ମୀରରେ ମଦ ନିଷେଧ କରିବାର କୌଣସି ପ୍ରସ୍ତାବ ନାହିଁ ବୋଲି ମଙ୍ଗଳବାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଓମାର ଅବଦୁଲ୍ଲା କହିଛନ୍ତି। ଜମ୍ମୁ-କାଶ୍ମୀର ଗ୍ରାଣ୍ଡ ମୁଫତି ନାସିର-ଉଲ୍-ଇସଲାମ ଓ ପିଡିପି ମୁଖ୍ୟ ତଥା ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମେହବୁବା ମୁଫତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମଦ ନିଷେଧ ଦାବି କରିବା ପରେ ଏହି ବିବୃତି ଦିଆଯାଇଛି।
ବିଜେପି ବିଧାୟକ ବଲୱନ୍ତ ସିଂ ମାନକୋଟିଆଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ଓମାର ଅବଦୁଲ୍ଲା ମଙ୍ଗଳବାର ବିଧାନସଭାରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ, କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ମଦ ବିକ୍ରୟ ଉପରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲଗାଇବାକୁ ସରକାରଙ୍କ କୌଣସି ଯୋଜନା ନାହିଁ। କାରଣ ଏହି ନିଷେଧାଦେଶ ପଡୋଶୀ ରାଜ୍ୟ ବା କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳରୁ ବହୁ ପରିମାଣର ମଦ ଚୋରା ଚାଲାଣକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିପାରେ। ବେଆଇନ ଡିଷ୍ଟିଲେସନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିବାରୁ ବେଆଇନ ମଦ କାରବାର ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି।
ସେ ଗୃହକୁ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ, ୨୦୨୪-୨୫ ଓ ୨୦୨୫-୨୬ରେ ୧୩.୬୫ ଲକ୍ଷ କିଲୋଗ୍ରାମ୍ ପୋଚ ଓ ୧୬.୩ ହଜାର ଲିଟର ବେଆଇନ ମଦ ନଷ୍ଟ କରାଯିବା ନକଲି ମଦର ବିପଦକୁ ଦର୍ଶାଉଛି। ଏହି ନିଷେଧାଦେଶ ମଦ ମାଫିଆମାନଙ୍କୁ ମଜବୁତ କରିବ। ଭୂତଳ ନେଟୱାର୍କ, ମନିଲଣ୍ଡରିଂ ଓ ହାୱଲା କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ବୃଦ୍ଧି ପାଇପାରେ, ଯାହା ସୁରକ୍ଷା ଓ ଅର୍ଥନୀତି ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ସେ ପୁଣି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ମଦ ନିଷିଦ୍ଧ ହେଲେ ଉତ୍ପାଦନ, ହୋଲସେଲ ଓ ଖୁଚୁରା ବେପାର, ପର୍ଯ୍ୟଟନ, ଆତିଥ୍ୟ ଓ ପରିବହନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିୟୋଜିତ ହଜାର ହଜାର ଲୋକ, ବିଶେଷକରି ଯୁବକମାନେ ଜୀବିକା ହରାଇବେ। ମଦ ବ୍ୟବସାୟ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ହଜାର ହଜାର ଗାଡ଼ି ଉପରେ ଏହାର ପ୍ରତିକୂଳ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ। ଚାହିଦା ହ୍ରାସ ହେତୁ ବୋତଲ ଉତ୍ପାଦନ ଶିଳ୍ପ ମଧ୍ୟ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେବ।
ହୋଟେଲ, ରେସ୍ତୋରାଁ ଓ ରିସର୍ଟଗୁଡିକ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଅଭିଜ୍ଞତା ଓ ରାଜସ୍ୱ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ମଦ ବିକ୍ରୟ ଉପରେ ନିର୍ଭର
ଅନେକ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ମଦ୍ୟପାନ କରନ୍ତି ଓ ଏଠାରେ ତାହା ପାଇବାକୁ ଆଶା କରନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହି ନିଷେଧାଦେଶ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ଆଗମନକୁ ହ୍ରାସ କରିପାରେ। ହୋଟେଲ, ରେସ୍ତୋରାଁ ଓ ରିସର୍ଟଗୁଡିକ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଅଭିଜ୍ଞତା ଓ ରାଜସ୍ୱ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ମଦ ବିକ୍ରୟ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି। ଅନେକ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ବାର୍ ଥିବା ହୋଟେଲକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ଏବଂ ନିଷେଧାଦେଶ ସେମାନଙ୍କ ରୋଜଗାରକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ।
ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, ମଦ୍ୟପାନ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ସାମାଜିକ, ଅର୍ଥନୈତିକ, ନୈତିକ ଓ ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ମଦ ଉପରେ ଟିକସ ଏକ ଦ୍ୱୈତ ଉପକରଣ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ, ଯାହା ଅତ୍ୟଧିକ ସେବନକୁ ନିରୁତ୍ସାହିତ କରିବା ସହିତ ରାଜସ୍ୱ ସୃଷ୍ଟି କରେ। ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ, ମୁସଲମାନ ଅଧ୍ୟୁଷିତ ଅଞ୍ଚଳ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଗତ ଦୁଇ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ କାଶ୍ମୀରରୁ ୧୮,୪୪୮.୫୦ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ମଦ ରାଜସ୍ୱ ଆୟ ହୋଇଛି।