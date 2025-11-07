ଇସଲାମାବାଦ: ଇସ୍ତାନବୁଲରେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଓ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ନୂତନ ଶାନ୍ତି ଆଲୋଚନା ପୂର୍ବରୁ ପାକିସ୍ତାନର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଖ୍ୱାଜା ଆସିଫ୍ ତାଲିବାନ ସରକାରଙ୍କୁ ଚେତାବନୀ ଦେଇ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ସାମରିକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନର ଧମକ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି ବିବୃତି ନାଟକୀୟ ଭାବରେ ଉତ୍ତେଜନାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିଛି ଏବଂ ସପ୍ତାହେ ଧରି ଚାଲିଥିବା ମାରାତ୍ମକ ସୀମା ସଂଘର୍ଷ ଓ ଡ୍ରୋନ୍ ଆକ୍ରମଣକୁ ସମାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ କୂଟନୈତିକ ଉଦ୍ୟମ ଉପରେ ପାଣି ପକାଇଛି।
ଆଫଗାନିସ୍ତାନରେ ତାଲିବାନ ସହ ମୁକାବିଲା କରିବା ପାଇଁ ସାମରିକ ମୁହାଁମୁହିଁ ଏକମାତ୍ର ବିକଳ୍ପ କି ବୋଲି ଜଣେ ସାମ୍ବାଦିକ ପଚରାଯିବାରୁ ଆସିଫ୍ କହିଛନ୍ତି, ଯୁଦ୍ଧ ହେବ। ବୁଧବାର ଏକ ଟିଭି ସାକ୍ଷାତ୍କାରରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ମନ୍ତବ୍ୟ ତୁର୍କୀ ଓ କତରର ମଧ୍ୟସ୍ଥତାରେ ବରିଷ୍ଠ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଓ ପାକିସ୍ତାନୀ ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ତୁର୍କୀରେ ଭେଟାଭେଟି ହେବାର କିଛି ଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ ଆସିଛି। ଆସିଫ୍ କାବୁଲ ବିରୋଧରେ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କୁ ଆଶ୍ରୟ ଦେଉଥିବା ଓ ସୀମାପାର ଆକ୍ରମଣ ପ୍ରତି ଆଖି ବୁଜି ଦେଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଥିବାବେଳେ ପାକିସ୍ତାନ ଆଫଗାନିସ୍ତାନର ସାଧାରଣ ନାଗରିକଙ୍କ ଉପରେ ଡ୍ରୋନ୍ ଆକ୍ରମଣ କରୁଥିବା ଏବଂ ଆଇଏସ୍ଆଇଏସ୍ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କୁ ତାଲିମ ଦେଉଥିବା କାବୁଲ ଅଭିଯୋଗ କରିଛି।
ଗୁରୁବାର ଇସ୍ତାନବୁଲରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଶାନ୍ତି ଆଲୋଚନା ଗତ ମାସରେ ଦୋହାରେ ହୋଇଥିବା ଏକ ଦୁର୍ବଳ ଅସ୍ତ୍ରବିରତି ରାଜିନାମାକୁ ମଜଭୁତ କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି। ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ମୁଖ୍ୟ ଅବଦୁଲ ହକ୍ ୱାସିକଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଟିମ୍ରେ ଇସଲାମିକ୍ ଏମିରେଟ୍ସର ବରିଷ୍ଠ ସଦସ୍ୟ ଆନାସ୍ ହକ୍କାନି, କତରରେ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ରାଷ୍ଟ୍ରଦୂତ ସୁହେଲ୍ ଶାହିନ୍, ଉପ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ରହମତୁଲ୍ଲା ନଜିବ ଏବଂ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ମୁଖପାତ୍ର ଅବଦୁଲ କାହାର ବାଲଖି ଅଛନ୍ତି। ଜାତୀୟ ସୁରକ୍ଷା ପରାମର୍ଶଦାତା ତଥା ଆଇଏସ୍ଆଇ ମୁଖ୍ୟ ଲେଫ୍ଟନାଣ୍ଟ ଜେନେରାଲ ମହମ୍ମଦ ଅସିମଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ପାକିସ୍ତାନର ପ୍ରତିନିଧି ଦଳ ଇସଲାମାବାଦର ରାଜନୈତିକ ଆପୋଷ ବୁଝାମଣା ପରିବର୍ତ୍ତେ ସୁରକ୍ଷା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଉଛି। ଏହି ଆଲୋଚନାରେ ବାରମ୍ବାର ସୀମା ସଂଘର୍ଷ, ଡ୍ରୋନ୍ ଆକ୍ରମଣ ଓ ପାକିସ୍ତାନ ବାଣିଜ୍ୟିକ କ୍ରସିଂ ବନ୍ଦ କରିବା ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରାଯିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଚାମ୍ବର ଅଫ୍ କମର୍ସ ଆଣ୍ଡ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟର ତଥ୍ୟରୁ ଜଣାପଡିଛି ଯେ ୮,୦୦୦ରୁ ଅଧିକ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ କଣ୍ଟେନର୍ ପାକିସ୍ତାନରେ ଫସି ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ୪,୦୦୦ରୁ ଅଧିକ ପ୍ରବେଶ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ଉଭୟ ପକ୍ଷରେ ଆର୍ଥିକ କ୍ଷତି ଘଟାଇଛି।