ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ବିଦେଶ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅମୀର ଖାନ୍ ମୁତ୍ତାକି ଗୋଟିଏ ସପ୍ତାହ ପାଇଁ ଭାରତ ଗସ୍ତରେ ଆସି ଦିଲ୍ଲୀ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ଜାତିସଂଘ ସୁରକ୍ଷା ପରିଷଦ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଲାଗିଥିବା ଯାତ୍ରା କଟକଣା କୋହଳ କରିବାପରେ ସେ ଏହି ଯାତ୍ରା କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ୨୦୨୧ରେ ତାଲିବାନ୍ ଆଫଗାନିସ୍ତାନରେ କ୍ଷମତାକୁ ଫେରିବାପରେ ଏହା କୌଣସି ତାଲିବାନ୍ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରଥମ ଭାରତ ଗସ୍ତ। ଗସ୍ତ ଅବସରରେ ଆଫ୍ଗାନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଭାରତର ବିଦେଶ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀ ଏସ୍ ଜୟଶଙ୍କର ଏବଂ ଜାତୀୟ ସୁରକ୍ଷା ଉପଦେଷ୍ଟା (ଏନ୍ଏସ) ଅଜିତ ଡୋଭାଲଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏହି ଗସ୍ତ ଆଞ୍ଚଳିକ କୂଟନୀତି ପାଇଁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସମୟରେ ଆସିଛି ଏବଂ ଇସଲାମାବାଦର ପଡ଼ୋଶୀମାନେ ଏହାକୁ ଅତି ନିକଟରୁ ପରଖିବେ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚାଲିଥିବାବେଳେ ଅଧିକାରୀମାନେ ପତାକାକୁ ନେଇ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି।
କୂଟନୈତିକ ପ୍ରୋଟୋକଲ୍ ଅନୁଯାୟୀ ଫଟୋ ଉଠାଇବା ସମୟରେ ଭାରତୀୟ ପତାକା ବିଦେଶ ରାଷ୍ଟ୍ରର ନେତାଙ୍କ ଦେଶର ପତାକା ସହିତ ରହିବ। ଯେହେତୁ ଭାରତ ଆଫଗାନିସ୍ତାନରେ ତାଲିବାନର ଶାସନକୁ ସ୍ୱୀକୃତି ଦିଏ ନାହିଁ, ତେଣୁ ଏହା ତାଲିବାନ ପତାକାକୁ ମଧ୍ୟ ସରକାରୀ ମାନ୍ୟତା ଦିଏ ନାହିଁ। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ଥିବା ଆଫଗାନ ଦୂତାବାସ ତାଲିବାନକୁ ଏହାର ପତାକା ଉଡ଼ାଇବାକୁ ଅନୁମତି ଦେଇନାହିଁ। ଦୂତାବାସ ଏବେ ବି ଇସଲାମିକ ଗଣରାଜ୍ୟ ଆଫଗାନିସ୍ତାନର ପୁରୁଣା ପତାକା ଉଡ଼ାଉଛି, ଯାହା ବହିଷ୍କୃତ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଅସ୍ରଫ ଘନିଙ୍କ ସମୟରେ ସରକାରୀ ପତାକା ଥିଲା।
ଭାରତୀୟ ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ମୁତ୍ତାକିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିବା ପୂର୍ବ ବୈଠକ ସମୟରେ, କାବୁଲ ପୃଷ୍ଠଭୂମିରେ ତାଲିବାନ ପତାକା ବ୍ୟବହାର କରିଛି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭରେ ଦୁବାଇରେ ମୁତ୍ତାକିଙ୍କ ସହ ବୈଦେଶିକ ସଚିବ ବିକ୍ରମ ମିଶ୍ରଙ୍କ ସାକ୍ଷାତ ସମୟରେ, ଅଧିକାରୀମାନେ ପୃଷ୍ଠଭୂମିରେ କୌଣସି ପତାକା ନ ରଖି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିଥିଲେ । କିନ୍ତୁ ଏଥର, ବୈଠକ ଦିଲ୍ଲୀରେ ହେଉଛି, ଏବଂ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ କୂଟନୈତିକ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଭାବରେ ଉଭା ହୋଇଥିବାରୁ ଏହା ଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ରହିଛି।