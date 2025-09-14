ଢାକା/କାଠମାଣ୍ଡୁ/ଲଣ୍ଡନ:ବାଂଲାଦେଶ, ନେପାଳ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ୟୁକେର ପରିସ୍ଥିତି ସମାନ ମନେ ହେଉଛି। ଲଣ୍ଡନରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ପ୍ରତିବାଦ ପାଇଁ ରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ହିଂସା ଘଟିଛି। ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା ସରକାର ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା। ବାଂଲାଦେଶରେ, ଶେଖ ହସିନାଙ୍କ ସରକାରକୁ ପ୍ରଦର୍ଶନକାରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଭାଙ୍ଗି ଦିଆଯାଇଥିଲା। ନେପାଳରେ କେପି ଶର୍ମା ଓଲିଙ୍କ ସରକାର ମଧ୍ୟ ନିକଟରେ ଭାଙ୍ଗି ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଏବେ ଲଣ୍ଡନର ରାସ୍ତାରେ ପ୍ରତିବାଦ ହେଉଛି।
ପ୍ରତିବାଦକାରୀମାନେ ସରକାରଙ୍କ ନୀତିକୁ ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସରକାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି। ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୧୩ ରେ, ବ୍ରିଟେନର ଇତିହାସର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପ୍ରତିବାଦ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଲଣ୍ଡନରେ ହୋଇଥିଲା। ଯେଉଁଥିରେ 'ୟୁନାଇଟ୍ ଦି କିଙ୍ଗଡମ୍' ରାଲି ପାଇଁ ଲଣ୍ଡନର ରାସ୍ତାରେ ଏକ ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଏକାଠି ହୋଇଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ଘଟିଥିବା ହିଂସାରେ କିଛି ପୁଲିସ କର୍ମଚାରୀ ମଧ୍ୟ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ।
ଯେତେବେଳେ ହଜାର ହଜାର ଲୋକଙ୍କୁ ଲଣ୍ଡନର ରାସ୍ତାରେ ହାତରେ ପତାକା ଧରି ଏବଂ ସରକାର ବିରୋଧୀ ସ୍ଲୋଗାନ ଦେଉଥିବାର ଦେଖାଗଲା, ନେପାଳରେ ହୋଇଥିବା ସାମ୍ପ୍ରତିକ ପ୍ରତିବାଦର ସ୍ମୃତି ତାଜା ହୋଇଯାଇଥିଲା। ବ୍ରିଟେନର ଇତିହାସରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଏପରି ପ୍ରତିବାଦ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। "ୟୁନାଇଟେଡ୍ ଦି କ୍ୟୁମ" ରାଲି ପାଇଁ ଲୋକମାନେ ଲଣ୍ଡନର ରାସ୍ତାରେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଥିଲେ। ରାସ୍ତାଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତିବାଦକାରୀଙ୍କ ଭିଡ଼ରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା। ଏହି ପ୍ରତିବାଦର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ ଜଣାଶୁଣା କର୍ମୀ ଟମି ରବିନସନ। ସରକାର ଦ୍ୱାରା ଅବହେଳିତ ଅନୁଭବ କରୁଥିବା ଲୋକମାନେ ଏହି ପ୍ରତିବାଦରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ।
ଏହି ରାଲି ଅଭିବ୍ୟକ୍ତିର ସ୍ୱାଧୀନତା ଏବଂ ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରତି ନିରାଶା, ବିଶେଷକରି ପ୍ରବାସ ଏବଂ ସେନସରସିପ୍ ଭଳି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲା। ପୁଲିସ ଅନୁଯାୟୀ, ଲଣ୍ଡନ ରାଲି ସମୟରେ ପ୍ରଦର୍ଶନକାରୀମାନେ ଅନେକ ପୁଲିସ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ଏହି ରାଲି 'ଜାତିବାଦକୁ ବିରୋଧ କରିବାକୁ ଠିଆ ହୁଅନ୍ତୁ, ପ୍ରତିବାଦ ସହିତ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ପ୍ରାୟ ୫ ହଜାର ଲୋକ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ, ହିଂସାତ୍ମକ ସଂଘର୍ଷକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ପୁଲିସକୁ ଦିନସାରା କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡିଥିଲା।
ଲଣ୍ଡନରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ପ୍ରତିବାଦରେ ଲୋକମାନେ ସରକାରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସ୍ଲୋଗାନ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କୀର ଷ୍ଟାରମରଙ୍କୁ 'ଘରକୁ ଯାଅ' ଅର୍ଥାତ୍ ଚୌକି ଛାଡିବାକୁ କହିଥିଲେ। ନେପାଳ ଏବଂ ବାଂଲାଦେଶରେ ମଧ୍ୟ ସମାନ ସ୍ଥିତି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଲଣ୍ଡନରେ ଟମି ରବିନସନଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏହି ପ୍ରତିବାଦ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ବ୍ରିଟେନରେ ପ୍ରବାସୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହୋଟେଲ ବାହାରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ, ପ୍ରଦର୍ଶନକାରୀମାନେ ୟୁନିଅନ ଜ୍ୟାକ ଏବଂ ଲାଲ-ଧଳା ସେଣ୍ଟ ଏବଂ ଜର୍ଜ କ୍ରସ ପତାକା ଧରିଥିଲେ। ରାଲିରେ ଅନେକ ଲୋକ ଆମେରିକୀୟ ଏବଂ ଇସ୍ରାଏଲୀ ପତାକା ମଧ୍ୟ ଧରିଥିବାର ଦେଖାଯାଇଥିଲା। ରାଲିରେ ସାମିଲ ଲୋକମାନେ ବ୍ରିଟିଶ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କୀର ଷ୍ଟାରମରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସ୍ଲୋଗାନ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ 'ତାଙ୍କୁ ଘରକୁ ପଠାଅ' ଲେଖାଥିବା ପୋଷ୍ଟର ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ।
ନେପାଳରେ ବିଦ୍ରୋହର କାରଣ ପାଲଟିଥିଲେ ଜେନ-ଜେଡ୍। ଯେତେବେଳେ ହଜାର ହଜାର ଜେନ-ଜେଡ୍ (୧୯୯୭ ରୁ ୨୦୧୨ ମଧ୍ୟରେ ଜନ୍ମିତ ଲୋକମାନେ) ହାତରେ ପତାକା ଏବଂ ପୋଷ୍ଟର ଧରି କାଠମାଣ୍ଡୁର ରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ସରକାରଙ୍କ ମୂଳଦୁଆ ଦୋହଲି ଯାଇଥିଲା। ତିନି ଦିନର ପ୍ରତିବାଦ କେପି ଶର୍ମା ଓଲିଙ୍କ ସରକାରକୁ କ୍ଷମତାଚ୍ୟୁତ କରିଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ, ଯୁବବର୍ଗମାନେ ସଂସଦଠାରୁ ନେତାଙ୍କ ଘର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁକିଛି ଜାଳି ଦେଇଥିଲେ। ଲାଗୁଥିଲା ଯେ, ଯୁବବର୍ଗମାନେ ସମଗ୍ର ଦେଶକୁ ଜାଳି ପାଉଁଶ କରିଦେବେ। କେପି ଶର୍ମା ଇସ୍ତଫା ଦେବା ପରେ ପରିସ୍ଥିତି କିଛିଟା ନିୟନ୍ତ୍ରଣକୁ ଆସିଥିଲା।
ଦେଶରେ ଏକ ସପ୍ତାହ ଧରି ଚାଲିଥିବା ହିଂସାତ୍ମକ ପ୍ରତିବାଦ ଏବଂ କେପି ଶର୍ମା ଓଲିଙ୍କ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ପରେ କାର୍କୀ (୭୩)ଙ୍କୁ ଦେଶର ପ୍ରଥମ ମହିଳା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନିଯୁକ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା। ଶହ ଶହ ପ୍ରଦର୍ଶନକାରୀ ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ପ୍ରବେଶ କରି ଇସ୍ତଫା ଦାବି କରିବା ପରେ ଓଲି ମଙ୍ଗଳବାର ଇସ୍ତଫା ଦେଇଥିଲେ। ଦେଶବ୍ୟାପୀ ପ୍ରତିବାଦରେ ୫୦ ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିଲେ।
ନେପାଳ ପୂର୍ବରୁ, ବାଂଲାଦେଶରେ ମଧ୍ୟ ସମାନ ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା। ବାଂଲାଦେଶରେ ମଧ୍ୟ ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରତିବାଦରେ ବର୍ତ୍ତମାନର ସରକାରଙ୍କୁ କ୍ଷମତାଚ୍ୟୁତ କରାଯାଇଥିଲା। ଅଗଷ୍ଟ ୨୦୨୪ରେ, ଯୁବବର୍ଗମାନେ, ମୁଖ୍ୟତଃ ଛାତ୍ରମାନେ, ପ୍ରଥମେ ଢାକାର ରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇ ବିବାଦୀୟ ସରକାରୀ ଚାକିରି କୋଟା ବ୍ୟବସ୍ଥା ବିରୁଦ୍ଧରେ ପ୍ରତିବାଦ କରିଥିଲେ, ଯାହା ଶୀଘ୍ର ଏକ ଦେଶବ୍ୟାପୀ ପ୍ରତିବାଦରେ ପରିଣତ ହୋଇଥିଲା। କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଏହି ପ୍ରତିବାଦକୁ କଠୋର ଭାବରେ ଦମନ କରିଥିଲେ।
ଶେଖ ହସିନା ସରକାରଙ୍କ ପତନ ପରେ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀକାଳୀନ ସରକାରର ନେତୃତ୍ୱ ନେବା ପାଇଁ ବିଦ୍ରୋହର ନେତୃତ୍ୱ ନେଉଥିବା ଛାତ୍ରମାନେ ନୋବେଲ ଶାନ୍ତି ପୁରସ୍କାର ବିଜେତା ଏବଂ ଅର୍ଥନୀତିଜ୍ଞ ମହମ୍ମଦ ୟୁନୁସଙ୍କୁ ଚୟନ କରିଥିଲେ। ସେନା ଏଥିରେ ସକ୍ରିୟ ଭାବରେ ମଧ୍ୟସ୍ଥତା କରିଥିଲା। ଶ୍ରୀଲଙ୍କାରେ, ମାର୍ଚ୍ଚରୁ ଜୁଲାଇ ୨୦୨୨ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜନ ଆନ୍ଦୋଳନ ଶେଷରେ ଗୋଟାବାୟା ରାଜପକ୍ଷେ ଶାସନକୁ କ୍ଷମତାରୁ ବାହାର କରିଥିଲା। ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଅର୍ଥନୀତିର କୁପରିଚାଳନା ପାଇଁ ରାଜପକ୍ଷେ ସରକାରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆନ୍ଦୋଳନ ହୋଇଥିଲା, ଯାହା ଗୁରୁତର ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି ଏବଂ ଇନ୍ଧନ, ଘରୋଇ ଗ୍ୟାସ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକୀୟ ସାମଗ୍ରୀର ଅଭାବ ସହିତ ଜଡିତ ଏକ ଆର୍ଥିକ ସଙ୍କଟ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା।
ନେପାଳ, ବାଂଲାଦେଶ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ବ୍ରିଟେନରେ ସରକାର ବିରୋଧୀ ପ୍ରତିବାଦ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଯେଉଁଥିରେ ସାଧାରଣ ଜନତା, ବିଶେଷକରି ଯୁବପିଢ଼ି ରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇ ସରକାରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରୁଛନ୍ତି। ବାଂଲାଦେଶରେ ଛାତ୍ରମାନେ କୋଟା ବ୍ୟବସ୍ଥା ବିରୋଧରେ ପ୍ରତିବାଦ କରିଥିଲେ, ଯାହା ଫଳରେ ଶେଖ ହସିନା ସରକାରଙ୍କର ପତନ ଘଟିଥିଲା। ନେପାଳରେ, ଜେନ-ଜେଡ୍ ନେତୃତ୍ୱରେ କେପି ଶର୍ମା ଓଲିଙ୍କ ସରକାରକୁ କ୍ଷମତାଚ୍ୟୁତ କରାଯାଇଥିଲା। ସେହି ସମୟରେ, ବ୍ରିଟେନରେ, ଟମି ରବିନସନଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ "ୟୁନାଇଟେଡ୍ ଦି କିଙ୍ଗଡମ୍" ରାଲିରେ ହଜାର ହଜାର ଲୋକ କୟାର ଷ୍ଟାରମର ସରକାରଙ୍କ ନୀତି, ବିଶେଷକରି ପ୍ରବାସନ ଏବଂ ସେନସରସିପ୍ ବିରୋଧରେ ପ୍ରତିବାଦ କରିଥିଲେ। ଏହି ପ୍ରତିବାଦଗୁଡ଼ିକରେ ମଧ୍ୟ ହିଂସା ଘଟିଥିଲା ଏବଂ ପୁଲିସ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଘଟଣାଗୁଡ଼ିକ ସୂଚାଇ ଦେଉଛି ଯେ, ଲୋକମାନେ ଆଉ ବିଶ୍ୱ ସ୍ତରରେ ଚୁପ୍ ବସିବାକୁ ଚାହୁଁ ନାହାନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ସରକାର ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଭାବନାକୁ ଅଣଦେଖା କରୁଛନ୍ତି, ଜନତା ରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି। ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନଗୁଡ଼ିକୁ ଅଧିକ ଶକ୍ତି ଦେଇଛି।