ନ୍ୟୁୟର୍କ: ଜାତିସଂଘ ସାଧାରଣ ପରିଷଦର ଅବସରରେ ଶାହବାଜ ସରିଫ ଏବଂ ଅସୀମ ମୁନିର ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ୍ଙ୍କୁ ଭେଟିଥିଲେ। ଏହି ସାକ୍ଷାତ ପାଇଁ ସରିଫ ଏବଂ ଅସୀମ ମୁନିର ଏତେ ଉତ୍ସାହିତ ଥିଲେ ଯେ ଅସୀମ ତାଙ୍କର ୟୁନିଫର୍ମ ଖୋଲି ଆମେରିକୀୟ ଓଭାଲ ଅଫିସ ପାଇଁ ଏକ ନୂତନ ସୁଟ୍ ପିନ୍ଧିଥିଲେ। ସାକ୍ଷାତ ସମୟରେ, ଏହା ଦେଖାଯାଉଥିଲା ଯେପରି ଉଭୟେ ଟ୍ରମ୍ପ୍ଙ୍କୁ ଖୁସି କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ।
ଏହି ବୈଠକର ଏକ ଫଟୋ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି। ଯେଉଁଥିରେ ମୁନିର ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ୍ଙ୍କୁ ଏକ ସୁଟକେସରେ କିଛି ଦେଖାଉଥିବାର ଦେଖାଯାଉଛି। ଏହା ଦେଖାଯାଉଛି ଯେ, ସେ ପାକିସ୍ତାନୀ ଖଣିର ଧାତୁ, ବିରଳ ଧାତୁ ଏବଂ ମୂଲ୍ୟବାନ ପଥର ଥିବା ଏକ ସୁଟକେସ ଉପହାର ଦେଉଛନ୍ତି। ଏହା ଦ୍ୱାରା ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି ଯେ, ଅସୀମ ମୁନିର ପାକିସ୍ତାନର ସମ୍ପଦ ଟ୍ରମ୍ପ୍ଙ୍କୁ ବିକ୍ରି କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ପାକିସ୍ତାନରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ପୂର୍ବରୁ ଚୀନ୍ ହାତରେ ପାକିସ୍ତାନକୁ ବିକ୍ରି କରିଥିବାବେଳେ ଏବେ ଆମେରିକା ହାତକୁ ପାକିସ୍ତାନକୁ ଟେକି ଦେବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଥିବା ବିରୋଧୀ ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି।
ହ୍ୱାଇଟ୍ ହାଉସର ଏହି ଫଟୋ ବିତର୍କ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। କୁହାଯାଉଛି ଯେ, ପାକିସ୍ତାନୀ ସେନା ମୁଖ୍ୟ ଅସୀମ ମୁନିର ବେଲୁଚିସ୍ତାନ, ଖାଇବର ପଖତୁନଖ୍ୱା ଇତ୍ୟାଦିରେ ଥିବା ବିରଳ ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥର ଅଧିକାର ଟ୍ରମ୍ପ୍ଙ୍କୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି।
ଏହା ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯେ, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚୀନ୍ର ଏହି କ୍ଷେତ୍ରଗୁଡ଼ିକରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଧିକାର ଥିଲା ଏବଂ ଚୀନ୍ କମ୍ପାନିଗୁଡ଼ିକ ସେଠାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ଟ୍ରମ୍ପ୍ ଜଣେ ବ୍ୟବସାୟୀ ଏବଂ ବାଣିଜ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେ ପାକିସ୍ତାନକୁ ଆମେରିକାର ସବୁଠାରୁ ଭଲ ବନ୍ଧୁ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି।
Seems like @POTUS was presented with a gift of metals, rare earth, and precious stones from 🇵🇰’s mines during his recent meeting with PM Sharif and Field Marshal Munir. pic.twitter.com/F1BIrpRidD— Uzair Younus عُزیر یُونس (@UzairYounus) September 27, 2025
ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୮ ତାରିଖରେ ଇସଲାମାବାଦରେ ଆମେରିକୀୟ କମ୍ପାନି ୟୁନାଇଟେଡ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ସ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜିକ୍ ମେଟାଲ୍ସ (ୟୁଏସଏସଏମ) ସହିତ ଏକ ହାଇ-ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ଚୁକ୍ତି ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁଠାରେ ସରିଫ ଏବଂ ମୁନିର ଆମେରିକୀୟ କମ୍ପାନି ସହିତ ଦୁଇଟି ଚୁକ୍ତି ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିଥିଲେ।
ଏହି ଚୁକ୍ତିନାମାଗୁଡ଼ିକରେ ଆଣ୍ଟିମନି, ତମ୍ବା, ସୁନା, ଟଙ୍ଗଷ୍ଟନ୍ ଏବଂ ବିରଳ ଧାତୁ ଉପାଦାନ ସମେତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥର ରପ୍ତାନି ସହିତ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଖଣିଜ ସୁବିଧା ଯୋଗାଣ ନିର୍ମାଣ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ରହିଛି।
ସରିଫଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ କହିଛି ଯେ, ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପ୍ରାୟ ୫୦୦ ନିୟୁତ ଡଲାରର ଆମେରିକାର ନିବେଶ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ତଥାପି, ଚୁକ୍ତିନାମାରେ ଖଣି ଲାଇସେନ୍ସ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରିବା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ନାହିଁ।
ଗୁରୁବାର ଦିନ ଓଭାଲ ଅଫିସରେ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ୍ ପାକିସ୍ତାନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶାହବାଜ ସରିଫ ଏବଂ ଅସୀମ ମୁନିରଙ୍କୁ ଭେଟିଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ମାର୍କୋ ରୁବିଓ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ବୈଠକ ପୂର୍ବରୁ ଟ୍ରମ୍ପ୍ ଉଭୟ ଅତିଥିଙ୍କୁ ମହାନ ନେତା ବୋଲି କହି ଆମେରିକା-ପାକିସ୍ତାନ ସମ୍ପର୍କରେ ଘନିଷ୍ଠତାକୁ ସୂଚିତ କରିଥିଲେ।