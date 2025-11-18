ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ବିହାର ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ କଂଗ୍ରେସର ଶୋଚନୀୟ ପରାଜୟ ବିରୋଧୀ ଗୋଷ୍ଠୀରେ ନେତୃତ୍ୱ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦାବିକୁ ନେଇ ଗୁଞ୍ଜରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ସମାଜବାଦୀ ପାର୍ଟିର ଜଣେ ବିଧାୟକ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଦଳର ମୁଖ୍ୟ ତଥା କନୌଜ ସାଂସଦ ଅଖିଳେଶ ଯାଦବ ବିରୋଧୀ ମେଣ୍ଟର ନେତୃତ୍ୱ ନେବା ଉଚିତ ଏବଂ ସମାଜବାଦୀ ପାର୍ଟି ଦେଶର ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରାଜ୍ୟ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରେ ନିଜେ ସରକାର ଗଠନ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ। ଗତବର୍ଷ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନରେ ୩୭ଟି ଲୋକସଭା ଆସନରେ ବିଜୟୀ ହୋଇଥିବା ସମାଜବାଦୀ ପାର୍ଟି ହେଉଛି କଂଗ୍ରେସ ପରେ ଲୋକସଭାରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବୃହତ୍ତମ ବିରୋଧୀ ଦଳ। ଲକ୍ଷ୍ନୌ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲର ବିଧାୟକ ରବିଦାସ ମେହରୋତ୍ରା କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଯଦି ନିର୍ବାଚନ ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ବାଲଟ୍ ପଦ୍ଧତି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାନ୍ତା ତେବେ ବିହାରରେ ଇଣ୍ଡି-ମେଣ୍ଟ ସରକାର ଗଠନ କରିଥାନ୍ତା। ଅଖିଳେଶ ଯାଦବ ବାରମ୍ବାର ବାଲଟ୍ ଭୋଟିଂ ପାଇଁ ଦାବି କରିବା ସହ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ଭୋଟିଂ ମେସିନ୍ (ଇଭିଏମ୍) ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି। ବିହାର ନିର୍ବାଚନରେ କଂଗ୍ରେସର ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପୃଷ୍ଠଭୂମିରେ ଏହି ମନ୍ତବ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ୨୦୨୦ ନିର୍ବାଚନରେ ୧୯ଟି ଆସନ ଜିତିଥିବା ଦେଶର ମୁଖ୍ୟ ବିରୋଧୀ ଦଳ ଏଥର ମାତ୍ର ଛଅଟି ଆସନ ପାଇଛି। ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ, କଂଗ୍ରେସ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ମଲ୍ଲିକାର୍ଜୁନ ଖଡ଼ଗେ ଏବଂ ଦଳର ଅନ୍ୟ ବରିଷ୍ଠ ନେତାମାନେ ଅନେକ ରାଲି କରିବା ସତ୍ତ୍ବେ ଏହା ହୋଇଛି। କଂଗ୍ରେସର ସହଯୋଗୀ ଆର୍ଜେଡି ୨୫ଟି ଆସନରେ ବିଜୟୀ ହୋଇଥିଲା, ଯାହା ୨୦୨୦ ସ୍କୋରଠାରୁ ୫୦ କମ୍ ଥିଲା। ୨୪୩ ସଦସ୍ୟ ବିଶିଷ୍ଟ ବିହାର ବିଧାନସଭାରେ ଏନ୍ଡିଏ ୨୦୨ଟି ଆସନରେ ବିପୁଳ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଛି। ନିର୍ବାଚନ ପରେ ନିର୍ବାଚନରେ କଂଗ୍ରେସର ଖରାପ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଯୋଗୁ ମିଳିତ ମଞ୍ଚରେ ନେତୃତ୍ୱ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ସ୍ୱର ଉଠିଛି। ଗତବର୍ଷ ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ୯୯ଟି ଆସନରେ ବିଜୟୀ ହୋଇଥିବା ମୁଖ୍ୟ ବିରୋଧୀ ଦଳ ସେବେଠାରୁ ଅନୁଷ୍ଠିତ ରାଜ୍ୟ ନିର୍ବାଚନରେ ଖରାପ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଆସିଛି। ହରିୟାଣା ଓ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ବାଚନ ସମେତ ଗତ ବର୍ଷ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଆଠଟି ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ମଧ୍ୟରୁ ଛଅଟିରେ ବିଜେପି ଓ ଏହାର ସହଯୋଗୀମାନେ ବିଜୟୀ ହୋଇଥିଲେ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସ ସାଂସଦ କଲ୍ୟାଣ ବାନାର୍ଜୀ ଦଳର ମୁଖ୍ୟ ତଥା ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ଇଣ୍ଡି-ମେଣ୍ଟର ନେତୃତ୍ୱ ନେବା ଉଚିତ ବୋଲି କହିଥିଲେ।
