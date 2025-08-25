ମୁମ୍ବାଇ:କୁକୁର ପରେ ଏବେ ବିଲେଇ ପାଳି ପଡ଼ିଛି। ମୁମ୍ବାଇର ମୀରା-ଭାୟନ୍ଦର ନଗର ନିଗମ ସହରରେ ବଢ଼ୁଥିବା ବୁଲା କୁକୁର ଏବଂ ବିଲେଇଙ୍କ ସଂଖ୍ୟାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ୧୦୦% ବନ୍ଧ୍ୟାକରଣ ଏବଂ ରାବିଜ୍ ଟୀକାକରଣ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଏହି ଅଭିଯାନ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରାଣୀ କଲ୍ୟାଣ ବୋର୍ଡ ଏବଂ ପ୍ରାଣୀ ଜନ୍ମ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ନିୟମ ୨୦୨୩ ଅନୁଯାୟୀ ପରିଚାଳିତ ହେଉଛି।
ମ୍ୟୁନିସିପାଲ କର୍ପୋରେସନ ପ୍ରଶାସନ କହିଛି ଯେ, ଏହି ଦାୟିତ୍ୱ ପ୍ରତାପରାଓ ରାଣେ ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ଚାରିଟେବୁଲ ଟ୍ରଷ୍ଟକୁ ଦିଆଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ, ଏହି ଅଭିଯାନ ଭୟାନ୍ଦର ପଶ୍ଚିମରେ ଉତ୍ତାନ, ଗାଭଥାନ ଏବଂ ମରାଠୀ ସ୍କୁଲ ନିକଟରେ ଚାଲିଛି।
ନଗର ନିଗମ ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳରେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବନ୍ଧ୍ୟାକରଣ ଏବଂ ଟୀକାକରଣ କରାଯାଇ ନଥିବା କୁକୁର ଏବଂ ବିଲେଇମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ସୂଚନା ଦେବାକୁ ନିବେଦନ କରିଛି। ଏଥିପାଇଁ ନାଗରିକମାନେ ୮୬୫୭୦୨୧୯୨୦) ନମ୍ବରରେ ସୂଚନା ଦେଇପାରିବେ ବୋଲି ନଗର ନିଗମ କହିଛି।
ମ୍ୟୁନିସିପାଲ କର୍ପୋରେସନ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି, ଯେଉଁ କୁକୁରମାନଙ୍କର ବନ୍ଧ୍ୟାକରଣ କରାଯାଇଛି ସେମାନଙ୍କ ଡାହାଣ କାନରେ ଇରାଜୀ ଅକ୍ଷର 'ଭି' ଆକାରର ଚିହ୍ନ ଅଛି। ଏହି ଚିହ୍ନ ସେମାନଙ୍କ ଚିହ୍ନଟରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ, ଯେଉଁ ପ୍ରାଣୀଙ୍କର ଏହି ଚିହ୍ନ ନାହିଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଅଭିଯାନ ଅଧୀନରେ ଧରାଯିବ ଏବଂ ବନ୍ଧ୍ୟାକରଣ ତଥା ଟୀକାକରଣ ପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ସେହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଛାଡି ଦିଆଯିବ।
ମହାନଗର ନିଗମ କହିଛି ଯେ, ପ୍ରାଣୀ ପ୍ରେମୀ ସଂଗଠନ ଏବଂ ନାଗରିକମାନେ ଏହି ଅଭିଯାନ ସମୟରେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ। ପ୍ରଶାସନ କହିଛି, ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ଜନସ୍ୱାର୍ଥ ଏବଂ ପ୍ରାଣୀ କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ବନ୍ଧ୍ୟାକରଣ ଏବଂ ଟୀକାକରଣ କେବଳ ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ସହିତ ରାବିଜ୍ ଭଳି ରୋଗର ଆଶଙ୍କା ମଧ୍ୟ ହ୍ରାସ କରିବ।
ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ,ସହରରେ ବୁଲା କୁକୁର ଏବଂ ବିଲେଇଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବାରୁ ଲୋକମାନେ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ପ୍ରତିଦିନ କୁକୁର କାମୁଡ଼ା ଘଟଣା ରିପୋର୍ଟ ହେଉଛି,ଯାହା ନାଗରିକଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛି। ଏହି କାରଣରୁ ମହାନଗର ନିଗମ ଏହି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରିଛି।
ନାଗରିକଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ଏହି ଅଭିଯାନ ସଫଳ ହେବ ଏବଂ ଆଗାମୀ ସମୟରେ ସହର ଏକ ସୁରକ୍ଷିତ ଏବଂ ସୁସ୍ଥ ପରିବେଶ ପାଇବ ବୋଲି ପୌର ପ୍ରଶାସନ ଆଶା ପ୍ରକାଶ କରିଛି।
