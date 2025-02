ଜେରୁଜେଲମ: ଗାଜା ଯୁଦ୍ଧରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରିବାରେ ବିଫଳ ହେବା ପରେ, ଇସ୍ରାଏଲୀ ସେନା ଏବେ ୱେଷ୍ଟବ୍ୟାଙ୍କ ବସତି ଦଖଲ କରିବା ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି। ଗାଜାରୁ ଇସ୍ରାଏଲୀ ସେନା ପ୍ରତ୍ୟାହାର ପରେ, ସମଗ୍ର ଇସ୍ରାଏଲରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବେଞ୍ଜାମିନ ନେତାନ୍ୟାହୁଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱକୁ ସମାଲୋଚନା କରାଯାଉଛି। ଗାଜା ଅସ୍ତ୍ରବିରତି ପରେ, ଇସ୍ରାଏଲୀ ସେନା ଟ୍ୟାଙ୍କ, ବୁଲଡୋଜର ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଘାତକ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ସହିତ ୱେଷ୍ଟବ୍ୟାଙ୍କରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ନିରନ୍ତର ଘର ଏବଂ ନାଗରିକ ନିର୍ମାଣକୁ ଧ୍ୱଂସ କରୁଛନ୍ତି।

ଇସ୍ରାଏଲୀ ସେନାର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଏତେ ଭୟଙ୍କର ଯେ, ପ୍ରାୟ ୪୦ ହଜାର ପାଲେଷ୍ଟାଇନୀ ଜେନିନ୍ ଶରଣାର୍ଥୀ ଶିବିର ଏବଂ ୱେଷ୍ଟବ୍ୟାଙ୍କର ତୁଲକାରମ୍ ସହରରୁ ନିଜ ଭିଟାମାଟି ଛାଡିଛନ୍ତି। ଇସ୍ରାଏଲୀ ସେନା ଖାଲି ହୋଇଥିବା ବସ୍ତିଗୁଡ଼ିକୁ କବଜା କରିନେଇଛି ଏବଂ ସେଠାରେ ପାଣି, ରାସ୍ତା ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ମୌଳିକ ସୁବିଧାଗୁଡ଼ିକୁ ନଷ୍ଟ କରୁଛି।ଫଳରେ ଜେନିନ୍ ଆଉ ରହିବାଯୋଗ୍ୟ ହୋଇ ରହିନାହିଁ।

ଯେତେବେଳେ ଇସ୍ରାଏଲୀ ସେନା ଗାଜାରୁ ପଛକୁ ହଟିଥିଲା, ସେତେବେଳେ ସେଠାକାର ଅଧିକାଂଶ ନାଗରିକ କୋଠା ଧ୍ୱଂସ କରିଦେଇଥିଲା। ଗାଜାର ଲୋକମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତମ୍ବୁରେ ରହିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଖାଦ୍ୟ, ପାଣି ତଥା ଔଷଧ ପାଇଁ ବାହ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛନ୍ତି। ୱେଷ୍ଟବ୍ୟାଙ୍କରେ ଏବେ ସମାନ ସ୍ଥିତି ଘଟୁଛି।

ଜେନିନ୍ ଏବଂ ଟୁଲକାରମ୍‌ରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିବା ସେନା ସେଠାରେ ବିଦ୍ରୋହୀମାନଙ୍କଠାରୁ କଡ଼ା ପ୍ରତିରୋଧର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥିଲା। ଇସ୍ରାଏଲୀ ଚ୍ୟାନେଲ ୧୪ ରିପୋର୍ଟ କରିଛି ଯେ, ସେନା ଏବଂ ଗୁଇନ୍ଦା ଅଧିକାରୀମାନେ ଜେନିନ୍ ଏବଂ ଟୁଲକାରମ୍‌ରେ ସୈନ୍ୟ ଗତିବିଧିକୁ ସହଜ କରିବା ଏବଂ ପ୍ରତିରୋଧ ଯୋଦ୍ଧାମାନଙ୍କୁ ବିସ୍ଫୋରକ ଉପକରଣ ଲଗାଇବାରୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ କରୁଛନ୍ତି। ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ଇସ୍ରାଏଲୀ ସାମରିକ ଅଧିକାରୀ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ସେନା ଅତି କମରେ ବର୍ଷର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ରହିବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଛି।

