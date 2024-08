ଚେନ୍ନାଇ: ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ରୀଡ଼ାବିତ୍‌ଙ୍କ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଖେଳ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। କେହି ସେମାନଙ୍କ ଖେଳ ହାରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ପରାଜୟ ହୁଏ ତେବେ ଦଳର ସମସ୍ତ ଖେଳାଳି ପରସ୍ପର ସାହାର ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଜଣେ ଭଲ କୋଚ୍‌ଙ୍କର ଅଧିକ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଥାଏ। ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଥମେ ନିଜ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଏକ ଭଲ ଖେଳ ଶିଖାନ୍ତି ଏବଂ ତାପରେ ଯଦି ସେମାନେ ବିଜୟୀ ନ ହୁଅନ୍ତି ତେବେ ସେମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରନ୍ତି।

ଏବେ ଜଣେ କୋଚ୍‌ଙ୍କର ଏକ ଭିଡିଓ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ସେ ମ୍ୟାଚ୍ ହାରିଯିବା ପରେ ତାଙ୍କ ଦଳର ଖେଳାଳିମାନଙ୍କୁ ବିଧାଗୋଇଠା ମାରୁଥିବାର ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। କ୍ରୋଧିତ କୋଚ୍ ସମସ୍ତ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ଏକ ଧାଡିରେ ବସାଇ ଜଣଙ୍କ ପରେ ଜଣଙ୍କୁ ବିଧାଗୋଇଠା ମାରୁଥିବାର ଦେଖାଯାଉଛି। ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ ହେବା ପରେ କୋଚ୍‌ଙ୍କୁ ବରଖାସ୍ତ କରାଯାଇଛି।

ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେଉଥିବା ଭିଡିଓ ତାମିଲନାଡୁର ଏକ ବିଦ୍ୟାଳୟର ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଯେଉଁଥିରେ ସ୍କୁଲ ପିଲାମାନେ ଫୁଟବଲ ମ୍ୟାଚ୍ ହାରିଛନ୍ତି। ଯେଉଁଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ କୋଚ୍ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଅତ୍ୟଧିକ କ୍ରୋଧିତ ‌ହୋଇ ଏଭଳି କରିଛନ୍ତି। ଭାଇରାଲ୍ ହେଉଥିବା ଭିଡିଓଗୁଡିକରେ, କୋଚ୍ ତଳେ ବସିଥିବା ପିଲାମାନଙ୍କର କେଶ ଟାଣୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଧକ୍କା ମାରୁଛନ୍ତି। ପାଖରେ ଛିଡା ହୋଇଥିବା ଲୋକେ କେବଳ ନୀରବ ଦ୍ରଷ୍ଟା ସାଜିଛନ୍ତି।

Tf! This is How Coach meeting with the team team after they lost the match💀

