ଚଣ୍ଡିଗଡ଼: ହରିୟାଣାର ଅମ୍ବାଲା କ୍ୟାଣ୍ଟ ଆସନରେ ବିଜେପି ଜିତିଛି। ଏହି ଆସନରୁ ବିଜେପିର ବରିଷ୍ଠ ନେତା ତଥା ପ୍ରାର୍ଥୀ ଅନୀଲ ବିଜ୍ ସ୍ୱାଧୀନ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଚିତ୍ରା ସରୱାରାଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଅନୀଲ ୭,୨୭୭ ଭୋଟରେ ଜିତିଥିଲେ।

ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ ଅନୀଲ ୫୯,୮୫୮ ଭୋଟ୍ ପାଇଥିବାବେଳେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ସ୍ବାଧୀନ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଚିତ୍ରା ସରୱାରା ୫୨,୫୬୧ ଭୋଟ୍ ପାଇଛନ୍ତି। ଯେଉଁଠାରେ କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରାର୍ଥୀ ପରବିନ୍ଦର ପାଲ ପ୍ୟାରି ୧୪,୪୬୯ ଭୋଟ୍ ପାଇଛନ୍ତି। ଅମ୍ବାଲା କ୍ୟାଣ୍ଟ ସିଟ୍‌ରେ ବିଜୟ ପରେ ଅନୀଲ ବିଜୟଙ୍କ ପ୍ରଥମ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା।

ଗଣମାଧ୍ୟମ ସହ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରି ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆଜି ବିଜେପିର ନୀତି ଜିତିଛି। ମନୋହର ଲାଲ ଖଟ୍ଟର ରାଜ୍ୟକୁ ଆଗକୁ ନେବାକୁ ଚାହୁଁଥିବା ପ୍ରସଙ୍ଗଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ବିଜୟ। ଆଜି ଆମ ଦଳ ଜିତିଛି ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଆମକୁ ସମର୍ଥନ କରିଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନ ଉପରେ ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ଦଳ ମୋତେ ସିଏମ କରେ, ତେବେ ମୁଁ ଏହାକୁ ମନା କରିବି ନାହିଁ। ଯଦି ହାଇକମାଣ୍ଡ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କୌଣସି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଏ, ତେବେ ମୋ ପକ୍ଷରୁ ମୁଁ ମନା କରିବି ନାହିଁ।

#WATCH | #HaryanaElections | BJP candidate from Ambala Cantt, Anil Vij sings," Mein zindagi ka saath nibhata chala gaya, har fikr ko dhuyen mein udata chala gaya...."



Vij trailing by a margin of 1199 votes after 2/16 rounds of counting here, as per the latest EC data. pic.twitter.com/Gjyr5Be0PQ