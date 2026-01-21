ଶ୍ରୀନଗର: ଉତ୍ତର କାଶ୍ମୀରର କୁପୱାଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର କେରନ ସେକ୍ଟରରେ ଗତକାଲି (ଜାନୁଆରି ୨୦/୨୧) ରାତିରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରେଖା (ଏଲ୍ଓସି) ନିକଟରେ ଉତ୍ତେଜନା ଦେଖାଯାଇଛି। ଭାରତ ଓ ପାକିସ୍ତାନ ସେନା ମଧ୍ୟରେ ଗୁଳି ବିନିମୟ ହୋଇଛି। ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରେଖାରେ ଭାରତୀୟ ସେନା କ୍ୟାମେରା ଲଗାଉଥିବା ସମୟରେ ପାକିସ୍ତାନ ସେନା ପକ୍ଷରୁ ଗୁଳିଚାଳନା କରାଯାଇଥିଲା। ଭାରତ ପକ୍ଷରୁ ଏହାର ଦୃଢ଼ ଜବାବ ଦିଆଯାଇଥିଲା।
ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ, ୬ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ରାଇଫଲ୍ସର ସି କମ୍ପାନି କେରନ ସେକ୍ଟରରେ ନିରୀକ୍ଷଣ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଅଧିକ ସଦୃଢ଼ କରିବାକୁ କ୍ୟାମେରା ଲଗାଉଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ ପାକିସ୍ତାନ ସେନା ପକ୍ଷରୁ ହଠାତ୍ ଦୁଇ ରାଉଣ୍ଡ ଗୁଳିଚାଳନା କରାଯାଇଥିଲା। ଭାରତୀୟ ସେନା ପକ୍ଷରୁୁ ଏହାର ଦୃଢ଼ ଜବାବ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଏଥିରେ କେହି ମୃତାହତ ହୋଇନଥିବାବେଳେ ଅନୁପ୍ରବେଶ ଉଦ୍ୟମ ବିଫଳ କରାଯାଇଥିବା ପ୍ରତିରକ୍ଷା ସୂତ୍ରରୁ କୁହାଯାଇଛି। ଏହି ଗୁଳିବିନିମୟକୁ ଅନୁପ୍ରେବଶ ଉଦ୍ୟମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ଦେଖାଯାଇଛି। କେରନ ସେକ୍ଟର ଅନୁପ୍ରବେଶ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଖୁବ୍ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ହୋଇଥିବାରୁ ଭାରତୀୟ ସେନା ପକ୍ଷରୁ ସେହି ଅଞ୍ଚଳରେ ତୁରନ୍ତ ଘେରଉ କରି ତଲାସି ଅଭିଯାନ ଜୋରଦାର କରାଯାଇଥିଲା।
ଏହି ଘଟଣା ପରେ କେରନ ସେକ୍ଟରରେ ଅଧିକ ନିରୀକ୍ଷଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। କୌଣସି ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ସୀମା ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ନଦେବାକୁ କୁହାଯାଇଛି। ଭାରତୀୟ ସେନା ପକ୍ଷରୁ ରାତି ସାରା ତଲାସି ଅଭିଯାନ ଚାଲିଥିବାବେଳେ ସକାଳେ ଏହାକୁ ବ୍ୟାପକ କରାଯାଇଥିଲା। ଏଲ୍ଓସିରେ ନିକଟରେ ସୁରକ୍ଷା ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ଏଠାରେ ଅନୁପ୍ରବେଶ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ କ୍ୟାମେରା ପରି ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ନିରୀକ୍ଷଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉଛି।