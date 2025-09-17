ମୁମ୍ବାଇ: ବରିଷ୍ଠ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ନାନା ପାଟୋଲେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଖରାପ ହୋଇଛି। ଏଥିପାଇଁ ଅନ୍ୟ କେହି ନୁହେଁ ବରଂ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ମହାୟୁତି ସରକାର ଦାୟୀ।

ସମ୍ବାଦ ସରବରାହ ସଂସ୍ଥା ଆଇଏଏନଏସ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ସମୟରେ ସେ କହିଛନ୍ତି, ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ଆର୍ଥିକ ପରିସ୍ଥିତି ଖରାପ ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟବଶତଃ, ସରକାର ଏଥିପ୍ରତି କୌଣସି ଧ୍ୟାନ ଦେଉନାହାନ୍ତି, କାରଣ ମହାୟୁତି ମେଣ୍ଟରେ ତିନୋଟି ଭିନ୍ନ ଚିନ୍ତାଧାରା ଥିବା ଦଳ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି। ଫଳରେ ସରକାରଙ୍କ ଭିତରେ ସମନ୍ୱୟର ଅଭାବ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଏହା ରାଜ୍ୟର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିକୁ ଆହୁରି ଖରାପ କରିଦେଇଛି।


ସେ କହିଛନ୍ତି, ଭାରତ-ପାକିସ୍ତାନ ମ୍ୟାଚ୍ ଉପରେ ୧୨,୦୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ବାଜି ଲଗାଯାଇଛି। ଏବେ, ଦାବି କରାଯାଉଛି ଯେ, ଏହି ଟଙ୍କା ପାକିସ୍ତାନୀ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରେ। 

ନାନା ପାଟୋଲେ କହିଛନ୍ତି, "ଅପରେସନ୍ ସିନ୍ଦୂର" ପରେ, ସାରା ଦେଶରେ ପାକିସ୍ତାନ ବିରୁଦ୍ଧରେ କ୍ରୋଧ ଶୀର୍ଷରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ଲୋକମାନେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିଥିଲେ ଯେ ଭାରତ-ପାକିସ୍ତାନ ମ୍ୟାଚ୍ କୌଣସି ମୂଲ୍ୟରେ ହେବାକୁ ଦିଆଯିବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏହା ଦୁଃଖଦ ଯେ, ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ କେବଳ ଟଙ୍କା ପାଇଁ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଦେଶର ଲୋକମାନେ ଏହାକୁ କେବେ ଭୁଲିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏଥିପାଇଁ ଲୋକମାନେ କ୍ରୋଧିତ। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ବାହାନାରେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ବାଜି ଲଗାଯାଇଥିଲା,ସେଥିରେ ଅନେକ ଲୋକ ସାମିଲ ଥିଲେ।


ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୧୭ ତାରିଖ ହେଉଛି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ। କଂଗ୍ରେସ ନେତା ନାନା ପାଟୋଲେ କହିଛନ୍ତି, ଆମେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀଙ୍କୁ ଜନ୍ମଦିନର ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇବୁ। ଆମର ନେତା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ଜନ୍ମଦିନର ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇବେ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ବୟସ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା।

ବରିଷ୍ଠ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ନାନା ପାଟୋଲେ କହିଛନ୍ତି, ଅଗ୍ନିବୀର ଯୋଜନା ମାତ୍ର ୨୪ ବର୍ଷ ବୟସରେ ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ଅବସର ଦେଉଛି, କିନ୍ତୁ ବିଡ଼ମ୍ବନାର ବିଷୟ ହେଉଛି ଯେ, ଲୋକମାନେ ୭୫ ବର୍ଷ ବୟସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜନୀତିରେ ସକ୍ରିୟ ରହୁଛନ୍ତି । ଏହି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ମାନଦଣ୍ଡକୁ କିପରି ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇପାରିବ?


ସେ କହିଛନ୍ତି, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ରାଜନୀତିରୁ ଅବସର ନେବାକୁ ଆମେ ପରାମର୍ଶ ଦେବୁ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏହା ଏକ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ। ଆମେ ଅସ୍ୱୀକାର କରିପାରିବୁ ନାହିଁ ଯେ, ଭାରତ ଯୁବପିଢ଼ିର ଦେଶ। ଏଠାରେ ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କୁ ମୂଲ୍ୟ ଦିଆଯିବା ଉଚିତ୍, କିନ୍ତୁ ଏହା ଦୁଃଖଦ, ସେମାନଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ଦୁର୍ବଳ କରାଯାଉଛି, ଯାହା ଯେକୌଣସି ମୂଲ୍ୟରେ ଗ୍ରହଣୀୟ ନୁହେଁ।