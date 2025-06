ଅହମ୍ମଦାବାଦ: ହୃଦୟବିଦାରକ... ଛାତିଥରା... ଲୋମଟାଙ୍କୁରା... ଦେଖିଲେ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ସ୍ତବ୍ଧ ହୋଇଯାଉଛି ମଣିଷ । କିଏ କେତେ ଆଶା ନେଇ ଯାତ୍ରା କରୁଥିଲା । କିଏ ବିଦେଶ ଭ୍ରମଣ ପାଇଁ ବାହାରିଥିଲା ତ କିଏ ପୁଣି ସ୍ଵଦେଶ ଫେରୁଥିଲା । ନିଜ ନିଜ ସିଟରେ ସମସ୍ତେ ସିଟ୍ ବେଲ୍ଟ ବାନ୍ଧିବା ପରେ ନୂଆ ଆଶା ନେଇ ବିମାନ ଉଡାଣ ଭରିଥିଲା । ହେଲେ କିଏ ଜାଣିଥିଲା ସେହି ଉଡାଣ ଅଘଟଣରେ ପରିଣତ ହେବ ବୋଲି । ଚାହୁଁ ଚାହୁଁ ବିମାନଟି ଉଡାଣ ଭରିବାର ୫ ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ଖସି ପଡିଥିଲା । ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ୨୪୨ ଜଣଙ୍କୁ ନେଇ ଉଡାଣ ଭରିଥିବା ବିମାନଟି ଧିରେ ଖସୁଛି ଆଉ ବିମାନବନ୍ଦର ପାଖରେ ଥିବା ଏକ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ବିଲ୍ଡିଂରେ ମାଡ ହୋଇ ଜଳିଯାଉଛି । ଯାହାର ନିଆଁ ଦୂର ଯାଏଁ ଦେଖା ଯାଉଛି ।

Very shocked to hear about the #AirIndia Ahmedabad-London flight incident near Ahmedabad airport. Praying for the safety of all passengers and crew. 🙏#PlaneCrash #Ahmedabad pic.twitter.com/jmKkgJbHeU