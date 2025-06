ଗୋଟିଏ ବିମାନରେ ଦୁହେଁ ଯାଉଥିଲେ ବି ଭାଗ୍ୟ କିନ୍ତୁ କାହା ପାଇଁ କଣ ଲେଖିଥିଲା କେହି ବି ଜାଣି ନଥିଲେ । ଆଜି ମୃତ୍ୟୁର ଆଁ ଭିତରୁ ବାହାରି ବିଶ୍ବାସ କୁମାର ଜୀବନ ଫେରି ପାଇଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କ ଭାଇ ଅଜୟ କିନ୍ତୁ ଆରପାରିରେ । ଆଉ ଆଜି ଯେତେବେଳେ ସେହି ସହଯାତ୍ରୀ ଭାଇର ଶେଷଯାତ୍ରାରେ ସାମିଲ ହେଉଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଭାଙ୍ଗି ପଡୁଛନ୍ତି ବିଶ୍ବାସ ରମେଶ କୁମାର ।

Diu | Lone survivor of AI-171 flight crash, Vishwas Ramesh Kumar, mourns the death of his brother Ajay Ramesh, who was travelling on the same flight



Vishwas Ramesh Kumar is a native of Diu and is settled in the UK.